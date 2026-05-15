お笑いトリオ、パンサーの向井慧が15日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。カルビーのポテトチップスの白黒包装フェイク画像にコメントした。

同社は12日、ポテトチップスのパッケージを一時的に白黒に変更すると発表した。中東情勢の緊迫化による一部原材料の調達不安定化と、商品の安定供給を最優先とする措置だ。パッケージの右上には「石油原料節約パッケージ」と書かれ、14商品を対象に25日の週から順次店頭で切り替わる予定となっていた。

一部のSNSではすでに販売されているかのようなニセ画像が拡散され、混乱を引き起こしている。その画像には「石油原料節約パッケージ」の文字がない。これを巡り、スーパーチェーンの西友が公式Xで「現時点で、弊社での取り扱い・販売の事実はございません」として注意喚起する事態となっている。

向井は、「本当に精巧にできているフェイク画像」とあきれた。続けて、「これを見て、買いに行こうとだまされる方とか、それの対応に追われる企業の方とか出てきちゃう。インプレッション稼ぎなのか分からないですけど、こういう下らないニセ画像は我々も精査して、リテラシーを高めて見ていかなきやいけないなと思いました」と訴えていた。