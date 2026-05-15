本拠地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースは14日（日本時間15日）、本拠地でジャイアンツと対戦。大谷翔平投手はこの日休養日で、スタメンから外れた。2-0とリードで迎えた5回、左翼手テオスカー・ヘルナンデス外野手がまさかのミス。打球に翻弄され、同点のランニングホームランを献上してしまった。

ドジャース2点リードの5回、守備でまさかのミスが生まれた。2死一塁、イ・ジョンフの打球が左翼線へ。ボールの処理に向かったヘルナンデスだったが、ファウルゾーンで跳ね返った打球に翻弄された。ボールはポール際を転々。その間にイ・ジョンフは激走して一挙ホームイン。記録はランニングホームランとなった。

日本ファンは「（先発ピッチャーの）シーハンが哀れ過ぎる、、」「テオヘル何をしてんの」「テオスカーさぁ…（困惑）」「スタンドに入ると思って油断したな……」「テオの大チョンボ久しぶりに見た」などと反応していた。

ヘルナンデスはドジャースでの過去2シーズンで58本塁打と打撃で貢献してきた一方、守備でのミスが度々目立っている。



（THE ANSWER編集部）