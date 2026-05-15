「モノトーンコーデ多め」な40・50代へ！【ZARA】持つだけでシャレる「差し色バッグ」

モノトーンコーデが多いミドル世代は、差し色にバッグを取り入れてみて。今回は【ZARA（ザラ）】から、一点投入するだけで爽やかに華やぎ、おしゃれな雰囲気をまとえるカラーのバッグをご紹介します。いつもはあまりカラーアイテムを身にまとわない人も、バッグでなら気軽にトライできそうです。

ディテールにこだわったデザインが魅力

【ZARA】「LTHR MN BG 16」＜ブルー＞ \17,990（税込）

グリーンをミックスしたような、ニュアンス感のあるブルーがおしゃれなバッグ。明るく華やかな印象を与え、モノトーンコーデのアクセントに。トレンドのドローストリングやメタルパーツ、ステッチワークなど、ディテールにこだわったバッグは、一点投入でおしゃれ度アップも狙えそうです。高級感のあるレザー素材が、大人コーデの格上げもサポート。

プラスワンでシャレる主役級トートバッグ

【ZARA】「スエードトートバッグ」＜グリーン＞ \15,990（税込）

色鮮やかなグリーンが目を引くトートバッグ。物足りなさを感じるモノトーンコーデにプラスワンするだけで、新鮮な表情に様変わりしそう。高さ32cm × 幅27cm × マチ9cm。A4サイズもすっぽり入る収納力の高さも魅力的で、休日にもお仕事にも幅広いシーンに活躍してくれるはず。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：伊村 真奈

ファッション記事執筆をメインに、FTN草創期からライターとして活動。自身も洋服をこよなく愛し、誰でもが気軽にオシャレを楽しめる記事コンテンツ制作に情熱を燃やし、大人のためのファッション情報をリサーチ & 収集。FTNを中心に執筆中。