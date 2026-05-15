質の高い睡眠で健康と美容を底上げ！ 再生医療発“睡眠美容”ブランド【PAJUU】デビュー

再生医療の最前線で活動している会社「セルソース株式会社」が、睡眠美容ブランドの【PAJUU（パジュー）】をローンチ。脳波検証に基づいた新たな切り口“スリープコンディショニングウェア”とは？ リカバリーウェアとはなにが違うの？ 洒落てる理由は？ うまく眠れないなどの悩みを抱えていて快眠メカニズムを知りたい人、そして新しい寝具を探し中というみなさん、必見です！

よく眠るために必要なのは深部体温を下げる環境づくり

先月開催されたメディア向け発表会では、新作の全ラインナップがズラリ。冒頭で、セルソース・メディカルコンシューマー事業本部長、【PAJUU】ブランドディレクターの後藤麻希子さんは「私たちは、再生医療の最前線で活動している会社です。大学やクリニックと連携して細胞の力を活用し、膝の痛みや不妊治療など多くの悩みと向き合っています」と説明。そして、なぜ睡眠ブランドを立ち上げたかのお話へ続きます。

「細胞や体の回復と向き合ってきたなかで確信したことがあります。それは、質の高い睡眠が健康と美容に極めて重要な役割を果たしているということです」

ノンレム睡眠とレム睡眠のセットを、一晩で4～6セット繰り返している人間の睡眠サイクル。どちらも、日常生活を送るうえで重要な役割を果たしていますが、美容面でも同じ。そして、【PAJUU】が快眠へ誘うウェア作りでいちばん着目したのが、深部体温。

皮膚表面の体温とは違い、深部体温は血液や臓器など身体内部の温度のこと。

「人間は、18時を境に深部体温が下がります。子供は、眠くなると手足が熱くなりますが、これは深部体温を下げるために手足から放熱している状態。入浴は寝る直前ではなく2～3時間前がベストというのは、深部体温が下がることを妨げず、熱を放出しやすい環境にするためです」

上質な睡眠に大切なのは、熱と汗を瞬時に放出できる環境作り、という結論に辿り着いた【PAJUU】は、吸汗速乾、放熱機能に重点を置いた生地を独自開発しました。

深い睡眠へと導く温め過ぎないオリジナル生地“レムテックファイバー™︎”

「私たちは、一晩で約200ccの汗をかくので、それをしっかり吸汗速乾して、深部体温を下げるために放熱させる生地“レムテックファイバー™︎”を開発しました。さらに、とても肌触りがよく、肌ストレスにも配慮したこともポイントです」

生地は、Tシャツタイプとシャツタイプの2種類。実際に触ってみると、どちらも心地よいハリ感がり、さらっとしたドライタッチで肌離れがよさそうです。

リカバリウェアと【PAJUU】の決定的な違いとは？

研究を重ね、睡眠の質を科学的に向上させる商品開発にこだわっている会社らしく、睡眠脳波解析に基づく検証を実施。【PAJUU】と一般的なリカバリーウェアで、汗をかきやすい環境下における着用比較試験を行ったところ、最も深い睡眠段階であるノンレム睡眠（N3）の総時間が、一般的なリカバリウェアと比較して116%伸びるという結果が確認されました。

ノンレム睡眠（N3）は、美肌や組織回復に不可欠な成長ホルモンが最も活発に分泌されると言われている時間帯。

主に遠赤外線の糸を使用して血流を促進させるリカバリーウェアは、疲労回復にはいいけれど、睡眠研究の側面だと深部体温を下げることを妨げない【PAJUU】を着用することが快眠への近道という結果に。それぞれ、アプローチが異なるので、着分けてコンディションを整えるといいのかもしれません。

デザインはランジェリーのスペシャリスト、イェガー千代乃・アン氏が担当

リラックス感と洗練が同居している【PAJUU】の新作。デザインは、ビスポークランジェリーデザイナーのイェガー千代乃・アン氏が手がけています。

登壇した千代乃さんは「とにかく、ベストな自分で目覚めてほしいです。その人本来の思考やパワーを妨げず、女性の睡眠を底上げできるもの、という機能面を前提に、女性の体を美しく整え、自己肯定感が高まるデザインを追求しました」と語ります。

【PAJUU】デビューコレクションは2タイプからスタート

新作は、シャツとカットソーの2タイプ。

【PAJUU】上：ボートネックTシャツ \13,200、ショートパンツ \13,200 下：ロングシャツ \15,400、ロングパンツ \15,400

シャツタイプは長袖長ズボンで、爽やかさなブルーの“MORNING”と、やわらかいベージュが印象的な“EARTH”の2色展開。

【PAJUU】ロングシャツ各\15,400、ロングパンツ各\15,400

「ストライプ柄は、揺らぎのある手描きの線をグラフィックにおこしています。ラインの間隔も、ミリ単位でこだわりました。配色は、コントラストが強くならないカラーを選んでいます」

【PAJUU】ロングシャツ各\15,400

前だけインがしやすく、脚長効果も高まる深めのサイドスリットも絶妙。そして、女心をくすぐるのが、パンツのウエスト部分に施されたフリルと、フィット感が調整できるブランドロゴ入りリボン。

【PAJUU】ロングシャツ\15,400、ロングパンツ\15,400

「テーラーリングを意識して、裾をダブルにしたのもポイントです」

【PAJUU】ロングパンツ\15,400

カットソータイプは半袖＆ハーフパンツで、それぞれ3色展開。

【PAJUU】ボートネックTシャツ各\13,200、ショートパンツ各\13,200

「Tシャツは、ボートネックにして首まわりが美しく見えることを心がけました。肩まわりにデザインを加え、ブランドタグをアイキャッチにすることで、華奢見えもします」

【PAJUU】ボートネックTシャツ各\13,200

シャツタイプも含め、パンツにポケットがついているのも◎。

【PAJUU】左：ボートネックTシャツ\13,200、ショートパンツ\13,200 右：ロングシャツ \15,400、ロングパンツ \15,400

ワンマイルウェアとして着たときにも活躍してくれそうです。

単品買いしてもいいし、生地や色違いでコーディネートしてもOK

上下セットではなく1アイテムずつの販売なので、組み合わせは自由自在。

同生地、同色は、王道の組み合わせ。

【PAJUU】左：ロングシャツ \15,400、ロングパンツ \15,400 右：ボートネックTシャツ \13,200、ショートパンツ \13,200

基本的にどの生地、どの色を組み合わせても間違いのないコーディネートになるよう計算されているから、ミックススタイルが楽しめるのも魅力。

【PAJUU】左：ロングシャツ \15,400、ショートパンツ \13,200 中央：ボートネックTシャツ \13,200、ロングパンツ \15,400 右：ボートネックTシャツ \13,200、ショートパンツ \13,200

エビデンスに基づいた機能的でおしゃれな【PAJUU】は、早くも美容マニアな女優やトレンドに敏感なインフルエンサーも愛用中。令和の睡眠美容は、スリープコンディショニングウェアをまとうことが新基準。自分用としてはもちろん、ギフトにも最適なのでぜひチェックしてみて。

senior writer：Momoko Miyake