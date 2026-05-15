女優・井上和香が12日、自身のインスタグラムを更新。ひと仕事終えた誕生日前夜のひとり時間の様子を投稿した。



【写真】すっぴん？ グラスに顔を近づける2児ママの無防備すぎる姿

井上は「いろいろ終えてベビーモニターを見ながら1人焼酎」と記し、アップしたのはモニターを前に置きながらグラスを傾けるショット。井上は2012年に映画監督・飯塚健氏と結婚し、15年に女児の、24年に第2子となる男児の出産を報告している。



1980年5月13日生まれの井上。「まもなく誕生日 静かな誕生日 これも悪くない」と続け、「自分おめでとうしたら寝ようかな」とつづった。暗めの照明も育児や家事、加えて仕事と忙しい日々のなかで迎えた穏やかな時間を感じさせる。



「久しぶりのInstagramで地味な投稿だけど、ギャーギャー騒がしい家が静かになったこの時の1人時間が好きなの」と明かす。ちなみに、前回の投稿は4月11日で「なに？今日夏なの!? 朝は息子くんと公園行って汗だく」と記し、衣装姿の写真を公開していた。



グラスに顔を近づけた姿は“すっぴん”を思わせるナチュラル感。「あー、お酒が美味しい！ 皆さんも今日もお疲れさまでした」と結び、「#1人時間 #まもなくレベルが上がる #結婚記念日でもある #おやすみなさい」のハッシュタグも添えていた。



（よろず～ニュース編集部）