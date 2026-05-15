あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、青森産の生サーモンを使った寿司3種類を5月15日から110円〜（以下、税込み）で販売します。

【写真】ヤバイ！ サーモン好きにはたまらない！ 漬け＆炙りもおいしそう！ シャリより大きい本鮪中とろも！

同サーモンは、一度も冷凍せず、店内で切りつけ。国産だからこその鮮度、生ならではのもっちりとした食感やうまみが楽しめるのが特徴で、「青森産 生サーモン」「青森産 漬け生サーモン」「青森産 炙（あぶ）り生サーモン」がラインアップ。販売予定総数83万食が完売次第終了となります。

さらに、同日から期間限定で、「本鮪中とろ」（120円〜）、「太刀魚焦がし醤油（しょうゆ）」（140円〜）、「北海道産 にしん」（180円〜）、「やわらかイカの唐揚げ」（310円〜）、北海道産のつぶ貝や日本海産のほたるいかなどが楽しめる「おすすめ天然5種盛り」（680円〜）、「豚骨醤油ラーメン」（470円〜）、「桃すぎるパフェ」（380円〜）、「アサイーのワッフルボウル」（380円〜）を販売します。

同月25日からは「店内殻剥き 赤えび」（110円〜）も提供します。