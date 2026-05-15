「Delta」

MUSINは、TWISTURAより、「ダイナミックな雰囲気と細部のディテールの再現性を追求した」というゲーミング有線イヤフォン「Delta」を5月22日に発売する。3.5mmモデル、USB-Cモデルを用意し、いずれも価格はオープン。市場想定価格は3.5mmモデルが4,950円前後、USB-Cモデルが5,445円前後。予約は15日11時よりスタートしている。

「一辺倒な強調するチューニングは行なわず、ダイナミックな雰囲気と細部のディテールの再現性を追求し、絶妙なサウンドバランスを実現」したというイヤフォン。

ゲームだけでなく映像コンテンツも楽しめるほか、音楽視聴時も「正確かつ心地よいサウンド体験を提供」すると謳う。

高剛性と軽量性を備えたLCP(液晶ポリマー)振動板を採用した10mm径ダイナミックドライバーを搭載。正確な定位と没入感が必要不可欠になるゲーミングシーンでは、環境音の位置や距離を鮮明に再現することで、「スキルエフェクトや射撃音など、勝利に必要なサウンドを濁りなく正確に表現する」とのこと。

高磁束のデュアルマグネットシステムとデュアルチャンバー設計を採用。筐体には高密度亜鉛合金素材を採用し、精密ダイキャストと多層メッキ加工を施した。

3.5mmモデル、USB-Cモデルの2種類を用意

再生周波数帯域は8Hz～21kHz、インピーダンスは42Ω±15％(@1kHz)、感度は120dB/Vrms(@1kHz)で共通。3.5mmモデル、USB-Cモデルともにマイク付きの高純度無酸素銅線ケーブルが付属する。イヤフォン側コネクタは0.78mm 2Pin。

マルチコア構造のアップグレードケーブルも

「CHENXI」

TWISTURAからは、特性の異なる線材を組み合わせたマルチコア構造のアップグレードケーブル「CHENXI(チェンシー)」も5月22日に発売する。価格はオープン、市場想定価格は14,850円前後。予約は15日11時から。

無酸素銅(OFC)・合金銅・銀銅合金と、特性の異なる線材を組み合わせたマルチコア構造を採用した交換用ケーブル。

「帯域バランスを丁寧に整えながらも、情報量を押し上げ、音の輪郭や余韻の細部まで丁寧に描写し、高音域は伸びやかに広がる」という。シールド層にはグラフェン＋銀の混合撚り線を採用し、シールドとしての性能を高め、漆黒の背景と広大な音場表現を目指したとのこと。

プラグは3.5mm/4.4mmを交換できるモジュラー構造。不意の緩みや接触不良を防止するネジ式で、堅牢性と信号伝送の安定性を両立した。イヤフォン側コネクタは0.78mm 2Pin。

分岐部やスライダーパーツ、交換対応プラグのハウジングには、航空機用アルミニウム合金を使用。CNC一体成型技術により、精巧で滑らかな質感を実現したほか、表面にはサンドブラスト加工、アルマイト処理を施している。

ケーブル長は耳掛け部を含めて120cm±3cm。導体数は2股546芯。