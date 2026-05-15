92歳・草笛光子、小説家・佐藤愛子さん追悼「私もまもなくそちらに行きますので」 映画『九十歳。何がめでたい』で佐藤さん演じる
俳優の草笛光子（92）が15日、自身のSNSを更新。同日老衰により、4月29日に102歳で死去したことが伝えられた、小説家の佐藤愛子さんに追悼の言葉を贈った。
【写真】在りし日の姿とともに…佐藤さんとの思い出の写真を公開した草笛光子
草笛は佐藤さんとの2ショット写真を公開しながら「本当にさみしいです。」と胸中をつづった。佐藤さんが2016年に刊行した『九十歳。何がめでたい』の映画化にあたり、主演として佐藤さんの役を演じた草笛は、「この時『あなたが、私を演じるのも悪くないわね』と言ってくださってうれしかった」と明かし、「私もまもなくそちらに行きますので、その時はたくさんおしゃべりして、愚痴も言いたい放題、時間を忘れて笑いあいましょう」との言葉を贈った。
文章の最後は「またお会いできる日までしばらくさようなら。心からお悔やみ申し上げます」と締めくくった。
佐藤さんは、1923年11月5日に作家の佐藤紅緑（洽六。さとう・こうろく）とシナ（元女優の三笠万里子。みかさ・まりこ）の次女として大阪府に生まれた。甲南高等女学校卒業。69年『戦いすんで日が暮れて』（講談社）で直木賞、79年『幸福の絵』（集英社）で女流文学賞、2000年『血脈』（文藝春秋）の完成により菊池寛賞、15年『晩鐘』（文藝春秋）で紫式部文学賞を受賞。17年に旭日小綬章を受章した。
エッセイの名手としても知られ、16年に刊行した『九十歳。何がめでたい』（小学館）は17年の年間ベストセラー総合第1位になり、24年には草笛主演で映画化された。近刊に『気がつけば、終着駅』（19年 中央公論新社）、『九十八歳。戦いやまず日は暮れず』（21年 小学館）、『思い出の屑籠』（23年 中央公論新社）、『ぼけていく私』（26年 文藝春秋）などがある。
【写真】在りし日の姿とともに…佐藤さんとの思い出の写真を公開した草笛光子
草笛は佐藤さんとの2ショット写真を公開しながら「本当にさみしいです。」と胸中をつづった。佐藤さんが2016年に刊行した『九十歳。何がめでたい』の映画化にあたり、主演として佐藤さんの役を演じた草笛は、「この時『あなたが、私を演じるのも悪くないわね』と言ってくださってうれしかった」と明かし、「私もまもなくそちらに行きますので、その時はたくさんおしゃべりして、愚痴も言いたい放題、時間を忘れて笑いあいましょう」との言葉を贈った。
佐藤さんは、1923年11月5日に作家の佐藤紅緑（洽六。さとう・こうろく）とシナ（元女優の三笠万里子。みかさ・まりこ）の次女として大阪府に生まれた。甲南高等女学校卒業。69年『戦いすんで日が暮れて』（講談社）で直木賞、79年『幸福の絵』（集英社）で女流文学賞、2000年『血脈』（文藝春秋）の完成により菊池寛賞、15年『晩鐘』（文藝春秋）で紫式部文学賞を受賞。17年に旭日小綬章を受章した。
エッセイの名手としても知られ、16年に刊行した『九十歳。何がめでたい』（小学館）は17年の年間ベストセラー総合第1位になり、24年には草笛主演で映画化された。近刊に『気がつけば、終着駅』（19年 中央公論新社）、『九十八歳。戦いやまず日は暮れず』（21年 小学館）、『思い出の屑籠』（23年 中央公論新社）、『ぼけていく私』（26年 文藝春秋）などがある。