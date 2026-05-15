アニメ名探偵コナンの公式Xは15日、毛利蘭役を務めていた声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんが死去したと発表した。61歳だった。工藤新一役の声優・山口勝平は自身のXを通じ、山崎さんを追悼した。

山口は「訃報を聞いた時 嘘、でしょ？って言葉しか出てこなかった。自分の中にポッカリ穴が空いたみたいで、心拍音だけ頭の中に鳴り響いてて。和佳奈ちゃんの訃報があまりにショック過ぎます。。。」と悲痛な思いを吐露。

そして「未だ、頭と心も全く整理出来ないけれど、今はこの本番を精一杯務める事が手向けと信じて頑張ってくるね」としのんだ。

アニメ名探偵コナンの公式Xは「このたび、『名探偵コナン』にて1996年のテレビシリーズ放送開始以来、約30年にわたり毛利蘭役を演じてくださいました声優・山崎和佳奈さんのご逝去の報に接し、謹んで哀悼の意を表します。『名探偵コナン』製作スタッフ一同、山崎和佳奈さんが作品に捧げてくださいました多大なるご尽力と、長年にわたるご貢献に深く感謝申し上げるとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます」とした。

原作者の青山剛昌氏のコメントも発表。「当たり前のようにそばにあった、あの耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて…とても悲しいです」と悼んだ。

山崎さんの所属事務所「青二プロダクション」は今年2月、「現在病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を休止させていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と伝えていた。