アニメ名探偵コナンの公式Xは15日、毛利蘭役を務めていた声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんが死去したと発表した。61歳だった。訃報を受け、声優仲間から追悼が相次いだ。

工藤新一役の声優・山口勝平はXを通じ「訃報を聞いた時 嘘、でしょ？って言葉しか出てこなかった。自分の中にポッカリ穴が空いたみたいで、心拍音だけ頭の中に鳴り響いてて。和佳奈ちゃんの訃報があまりにショック過ぎます。。。」と悲痛な思いを吐露。そして「未だ、頭と心も全く整理出来ないけれど、今はこの本番を精一杯務める事が手向けと信じて頑張ってくるね」としのんだ。

蘭の親友・鈴木園子役の声優・松井菜桜子はXを通じ「『蘭…あたしは一生友達だからね』 皆んな、大丈夫だよ。深呼吸してね。蘭と園子の二人はいつでもいつまでも大親友でした そしてもちろん、これからもずーっと。ありがとう和佳ちゃん」としのんだ。

劇場版名探偵コナンのサウンドトラックを手がける作曲家の菅野祐悟氏はXで「山崎和佳奈さんが、これまで多くのファンに愛され、大切に紡いでこられた作品を、僕も大切に繋いでいきたいと思います。心よりご冥福をお祈りいたします」と追悼した。

名探偵コナンで若狭留美役、うる星やつらでラム役を担当する声優・平野文はXで「山崎和佳奈さんよぉ。昨年8月の舞台では、長屋の女房という、蘭ねーちゃんとは全く違うお役をたっぷりと魅せてくださったというのに。もう思い出話しかできないなんて。泣かせないでよ・・・」と吐露した。

声優・三石琴乃はXで「和佳奈ちゃん早すぎます まだ現実味がないです。随分と前だね、90年代セーラームーンのあやかしの4姉妹コーアンのお芝居で胸を打たれてから、大好きな役者さんだった。言葉がない…」と突然の訃報を受け入れられない様子だった。

アニメ名探偵コナンの公式Xは「このたび、『名探偵コナン』にて1996年のテレビシリーズ放送開始以来、約30年にわたり毛利蘭役を演じてくださいました声優・山崎和佳奈さんのご逝去の報に接し、謹んで哀悼の意を表します。『名探偵コナン』製作スタッフ一同、山崎和佳奈さんが作品に捧げてくださいました多大なるご尽力と、長年にわたるご貢献に深く感謝申し上げるとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます」とした。

原作者の青山剛昌氏のコメントも発表。「当たり前のようにそばにあった、あの耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて…とても悲しいです」と悼んだ。

山崎さんの所属事務所「青二プロダクション」は今年2月、「現在病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を休止させていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と伝えていた。