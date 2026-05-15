世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が欧州でも最強と指示された。創刊１１７年と、世界で最も伝統のある英ボクシング専門誌「ボクシング・ニュース（ＢＮ）」が日本時間１５日までに最新のパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級の最強ランキング）を発表。１位に返り咲いた。

井上は今月２日、東京ドームで前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級（５３・５キロ以下）統一王者で世界３階級制覇王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝と対戦。５万５０００人を集めたビッグマッチで１２回判定勝ちを収めて統一王座を防衛した。その後、米国で最も権威のあるＴＨＥ ＲＩＮＧでＰＦＰ１位の座を取り戻したほか、米３大ネットワークのＣＢＳや米スポーツ専門局ＥＳＰＮなど、独自のＰＦＰを制定する欧米の名だたるメディアが井上を１位に選出している。

１位だったオレクサンドル・ウシク（３９）＝ウクライナ＝は２位。３位はスーパーフライ級（５２・１キロ以下）の世界３団体統一王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（２６）＝米国／帝拳＝。中谷は８位とトップ１０にとどまった。

ＢＮ誌は１９０９年に英国で創刊され、世界で最も古いボクシング専門誌として知られている。井上は２０２３年７月、当時ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーバンタム級王者スティーブン・フルトン（米国）に挑戦し、８回ＴＫＯ勝ちしたが、その世界戦プレビューを特集したＢＮ誌７月２０日号で表紙を飾っている。世界戦を控えた日本人ボクサーが起用されたのは創刊１１４年にして初の偉業だった。フルトン戦後にはＰＦＰでも初めて１位となった。

最新順位は以下のとおり。

（１）井上尚弥（大橋）＝ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ＆ＷＢＯ世界スーパーバンタム級統一王者

（２）オレクサンドル・ウシク（ウクライナ）＝ＷＢＡスーパー＆ＷＢＣ、ＩＢＦ世界ヘビー級統一王者

（３）ジェシー・ロドリゲス（米国／帝拳）＝ＷＢＡ、ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーフライ級統一王者

（４）シャクール・スティーブンソン（米国）＝ＷＢＯ世界スーパーライト級王者

（５）デービッド・ベナビデス（米国）＝ＷＢＡ正規＆ＷＢＣ世界ライトヘビー級王者

（６）ドミトリー・ビボル（ロシア）＝ＷＢＡスーパー、ＩＢＦ＆ＷＢＯ世界ライトヘビー級統一王者

（７）デビン・ヘイニー（米国）＝ＷＢＯ世界ウエルター級王者

（８）中谷潤人（Ｍ・Ｔ）＝前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者

（９）エマヌエル・ナバレッテ（メキシコ）＝ＷＢＯスーパー＆ＩＢＦ世界スーパーフェザー級統一王者

（１０）アルトゥール・ベテルビエフ（ロシア）＝前世界４団体ライトヘビー級統一王者