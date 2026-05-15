漫画家・新條まゆ、『覇王・愛人』行方不明原稿めぐり訂正 該当ページは別「いったいどっちに価値があるのか…」
漫画家の新條まゆ氏が15日、自身のXを更新。漫画『覇王▽愛人』（※▽＝ハートマーク）の“世界一腕の立つ殺し屋”が描かれたページの一部原稿が行方不明となっているとした件で、説明していたページは現在開催中のイラスト展で展示されており、実際には別のページが行方不明になっていると訂正した。
【写真】実はイラスト展で展示中だった『覇王・愛人』“世界一腕の立つ殺し屋”のコマ
投稿で、新條氏は「すすみません」と書き出し、「イラスト展のスタッフから訂正があり『ちょろいもんだぜ』の原画は現在絶賛展示されており なかったのは『その綺麗な顔を吹っ飛ばしてやる』の方だそうです」と訂正した。
続けて「お詫びして訂正しますが」と謝罪し、「いったいどっちに価値があるのかもはやわたしには判断不能です」と困惑をにじませていた。
投稿にはスタッフとのメッセージのやりとりの一部のスクリーンショットを添えた。
新條氏は14日、ファンからの“世界一腕の立つ殺し屋”の「ちょろいもんだぜ」のコマを使ったグッズがほしいというリクエストに反応する形で、このページが行方不明になっていると明かしていた。
本作は、『快感▼フレーズ』（※▼＝ハートマーク）などで知られる新條氏によって、2002年〜04年にかけて『少女コミック』（現『Sho-Comi』／小学館）で連載された人気漫画。父を亡くし、病気がちな母と幼い双子の弟の生活を支える女子高生・来美が、香港最大のマフィアのボス・黒龍（ハクロン）と恋に落ちる、危険なラブストーリー。
“世界一腕の立つ殺し屋”は、第3巻に登場。黒龍を暗殺するために雇われた世界一腕の立つ殺し屋で、黒龍が来美と一緒に遊園地にデートした際、ライフルを構え暗殺しようとする姿が描かれている。
【写真】実はイラスト展で展示中だった『覇王・愛人』“世界一腕の立つ殺し屋”のコマ
投稿で、新條氏は「すすみません」と書き出し、「イラスト展のスタッフから訂正があり『ちょろいもんだぜ』の原画は現在絶賛展示されており なかったのは『その綺麗な顔を吹っ飛ばしてやる』の方だそうです」と訂正した。
投稿にはスタッフとのメッセージのやりとりの一部のスクリーンショットを添えた。
新條氏は14日、ファンからの“世界一腕の立つ殺し屋”の「ちょろいもんだぜ」のコマを使ったグッズがほしいというリクエストに反応する形で、このページが行方不明になっていると明かしていた。
本作は、『快感▼フレーズ』（※▼＝ハートマーク）などで知られる新條氏によって、2002年〜04年にかけて『少女コミック』（現『Sho-Comi』／小学館）で連載された人気漫画。父を亡くし、病気がちな母と幼い双子の弟の生活を支える女子高生・来美が、香港最大のマフィアのボス・黒龍（ハクロン）と恋に落ちる、危険なラブストーリー。
“世界一腕の立つ殺し屋”は、第3巻に登場。黒龍を暗殺するために雇われた世界一腕の立つ殺し屋で、黒龍が来美と一緒に遊園地にデートした際、ライフルを構え暗殺しようとする姿が描かれている。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優