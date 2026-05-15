【クレオパトラ 星辰と薔薇】 受注期間：5月15日～7月8日 2027年5月 発売予定 価格：27,800円

ファット・カンパニーは、フィギュア「クレオパトラ 星辰と薔薇」を2027年5月に発売する。受注期間は7月8日まで。価格は27,800円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、ロイヤル所属の「クレオパトラ」が着せ替え「星辰と薔薇」の姿で1/6スケールフィギュア化したもの。

クレオパトラお手製の水着姿で立体化しており、エジプトを思わせる意匠を取り入れた艶やかな装いと、ゆるやかに膝を着いて両腕を上げたしなやかなポージングによって、目を引く豊穣なスタイルや日焼け跡をはじめとする彼女ならではの妖艶な魅力を丁寧に表現している。

膝下まで伸びるロングヘアは黒と紫の2色構成となっており、流れるような毛束を意識して造形されており、前髪の一部にはクリアパーツを用いることで軽さも演出している。

侍従を思わせる愛らしい饅頭たちや、大きく立ち上がる耳やアクセサリー類も繊細に造形し、モチーフイラストの雰囲気を立体ならではの存在感へと落とし込んでいるほか、オプションとして付属する差し替え表情パーツを使用することで、頬をほんのり染め、熱を含んだような表情へと変化し、ひと味違った色香を楽しむことができる。

「クレオパトラ 星辰と薔薇」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約220mm（本体のみ）

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※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。