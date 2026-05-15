“ヒカルの広報採用”話題の元日向坂46メンバー、ダークトーンイメチェンで雰囲気ガラリ「ぱっつん前髪可愛すぎる」「透明感すごい」の声
【モデルプレス＝2026/05/15】元日向坂46の高瀬愛奈が5月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。イメージチェンジした姿を公開し、話題となっている。
【写真】“ヒカルの広報採用”話題の元日向坂「透明感すごい」ダークトーンイメチェンで雰囲気ガラリ
高瀬は「髪の毛暗くしたよ つやつやになった」とつづり、動画を投稿。白い襟付きの半袖リブニットでぱっつん前髪の高瀬は、カメラを見つめながらダークトーンの髪の毛をつまむ姿を披露している。
この投稿に「ダークトーン似合いすぎ」「ぱっつん前髪可愛すぎる」「髪の毛ツヤツヤで綺麗」「イメチェン最高です」「可愛さ爆発してる」「美しすぎて見惚れちゃいます」「透明感すごい」などと反響が寄せられている。
高瀬は2016年にけやき坂46（現：日向坂46）のオーディションに合格し、1期生としてグループに加入。2025年5月をもってグループを卒業した。2026年1月にはヒカルが自身の公式YouTubeにて、高瀬からファンであるヒカルと関わって仕事をしたいとダイレクトメールが届いたことを公表し、ヒカルのプロデュースするアパレルブランドの広報担当として採用したことを明かしていた。（modelpress編集部）
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【写真】“ヒカルの広報採用”話題の元日向坂「透明感すごい」ダークトーンイメチェンで雰囲気ガラリ
◆高瀬愛奈、ダークトーンにイメチェンした姿公開
高瀬は「髪の毛暗くしたよ つやつやになった」とつづり、動画を投稿。白い襟付きの半袖リブニットでぱっつん前髪の高瀬は、カメラを見つめながらダークトーンの髪の毛をつまむ姿を披露している。
◆高瀬愛奈の投稿に反響
この投稿に「ダークトーン似合いすぎ」「ぱっつん前髪可愛すぎる」「髪の毛ツヤツヤで綺麗」「イメチェン最高です」「可愛さ爆発してる」「美しすぎて見惚れちゃいます」「透明感すごい」などと反響が寄せられている。
高瀬は2016年にけやき坂46（現：日向坂46）のオーディションに合格し、1期生としてグループに加入。2025年5月をもってグループを卒業した。2026年1月にはヒカルが自身の公式YouTubeにて、高瀬からファンであるヒカルと関わって仕事をしたいとダイレクトメールが届いたことを公表し、ヒカルのプロデュースするアパレルブランドの広報担当として採用したことを明かしていた。（modelpress編集部）
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