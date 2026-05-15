「バチェラー4」出身美女、腸の体調を戻すヘルシー料理公開「知識が豊富ですごい」「参考になる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/15】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が5月14日、自身のInstagramを更新。腸を戻す料理を公開した。
【写真「バチェラー」出身美女「ストイックで尊敬する」腸の体調戻す料理
休井は「私の腸の体調、戻します週間」「小麦オンパレードの2週間で腸が荒れ狂っているとおもうので、腸を大切に戻す週間、開始」と記し、米の上にマグロのたたきや納豆、めかぶ、温泉卵が乗せられた手料理を公開。「納豆→発酵 めかぶ→水溶性食物繊維 マグロたたき→高タンパク低脂質 米→胃腸に優しいエネルギー」とそれぞれの具材を説明し、「水溶性食物繊維は腸内細菌のエサになるのでおすすめ」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「参考になる」「知識が豊富ですごい」「ストイックで尊敬する」「ヘルシーで美味しそう」などの声が上がっている。
休井は2025年7月7日、入籍したことを報告。2026年1月19日には結婚式を挙げたことを伝えていた。（modelpress編集部）
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【写真「バチェラー」出身美女「ストイックで尊敬する」腸の体調戻す料理
◆休井美郷、腸を戻す料理公開
休井は「私の腸の体調、戻します週間」「小麦オンパレードの2週間で腸が荒れ狂っているとおもうので、腸を大切に戻す週間、開始」と記し、米の上にマグロのたたきや納豆、めかぶ、温泉卵が乗せられた手料理を公開。「納豆→発酵 めかぶ→水溶性食物繊維 マグロたたき→高タンパク低脂質 米→胃腸に優しいエネルギー」とそれぞれの具材を説明し、「水溶性食物繊維は腸内細菌のエサになるのでおすすめ」とつづっている。
◆休井美郷の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「参考になる」「知識が豊富ですごい」「ストイックで尊敬する」「ヘルシーで美味しそう」などの声が上がっている。
休井は2025年7月7日、入籍したことを報告。2026年1月19日には結婚式を挙げたことを伝えていた。（modelpress編集部）
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