“美ぬい”になあれ。人間とぬいが一緒に入るお風呂の流儀

4,000匹以上のぬいぐるみと暮らす小説家・新井素子さんの日常がここに。「ぬい活」が一般化するはるか以前、「ぬい」という呼称を生み出し、社会からずっと変人扱いされてきた新井さん。「ぬいぐるみは生きている」と本気で確信し育んだ「ぬい」たちとの生活には、ただごとではない発見と幸せのヒントが詰まっていました。

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ぬいさんと一緒にお風呂

そして、それでは。洗濯機に突っ込むのはやめてねって言っておいて……それでも、ぬいさんを綺麗にするのは、どうすればいいのか。

一番推奨したいのは、お風呂、ですね。

私がお風呂にはいる時、ぬいさんも一緒にはいる。

これはもう、私も綺麗になるし、ぬいさんも綺麗になるし、ベスト！……なんですが、私は、もの凄くのぼせやすい質（たち）なので……そもそも、ゆっくり二十数えるくらい湯船に漬かっていると、それだけでふにゃあってなってしまうので……推奨しといて何なんですが、私にはあんまり向かない手段です。

（だから、これやる時は、結構覚悟がいる。“お風呂”以外の手段でも綺麗にできるぬいさんはいるので、でも、その“手段”では綺麗にならない子もいるので……そういう子が何ぬいか溜まったら、お風呂にいれる覚悟をして、その子達を順番にお風呂にいれる。あ、“のぼせない”ひとには、これ、関係ないから。“のぼせない”ひとには、お風呂って、最適です。しかも、楽しいと思う。“のぼせない”ひとは、是非、ぬいさんと一緒のお風呂を楽しんでください。）

勝手にお湯に漬けない

ぬいさんとお風呂。

まず、ぬいさんと一緒に、脱衣所に。

「一緒にお風呂、はいろうねー」

とか言いながら、自分は服を脱ぎ、ぬいさんは大体の場合裸だから、脇において。

自分が風呂場にはいる。まず、ざっとシャワーなんかで自分の体を流して、そして、脱衣所にいるぬいさんを手にとって。

「はい、お風呂だよー」

って、ぬいさんをお風呂場に連れ込んで。

「はい、じゃあ、○○さん（ここにはぬいさんの名前がはいる）、シャワーだよ」

で、ぬいさんにシャワーを浴びせかける。（この段階で、ぬいさんを濡らす訳です。まだ、洗いません。）

「おお、○○さん、濡れたねー。じゃ、次は、私がお湯に沈みます」

こんなこといいながら、私、湯船に漬かって。それから、脇にいたぬいさんを手にとって。「次は、○○さん、お湯に漬かります。大丈夫だからね、私が脇にいるからね」

で……まあ……そのぬいさんの形状にもよるんですが……立っている動物形状のぬいなら、肩までお湯に漬からせて。わにみたいな、そもそも“立っている形状”ではないぬいは、それでも無理矢理縦にして、肩までお湯に漬からせて。

「はあい、肩まで沈みました。……どうかな、お湯に漬かって、ちょっとは体、ほぐれてきた感じ、ある？」

……訳は、ない、な。

だって私、この台詞、この子がお湯に漬かってから、ほぼ時間たたずに言っているもん。ただ……この時私、すでに一分くらい、お湯に漬かっている訳でして……“のぼせやすい私”は、この時にすでにのぼせています。でも、がんばって。

「このあと、私は、あなたのことを洗います。それは、あなたを綺麗にしたいからです。それ、納得して貰えてますか」

って、これは卑怯だな。だって、生まれて初めてお湯に漬けられたぬいさん……多分、怖くて怖くて、“嫌”だなんて言えないんじゃないかと……。

でも。ぬいぐるみの“汚れ”は、ある意味で“病気”かもって思ってる私は、押しきります。病気を治すのは、正義です。

ぬいが湯につかる間は、息を止める

で、ぬいさんが、何となく納得してくれた処で、私はまた、とんでもないことを言います。

「そして、あなたを洗う為には、あなた全部に水を含ませる必要があるんです。そうしないと、あなたを、洗えない」

いや、そうなんですよ。ぬいが全部濡れていてくれないと、とってもそれは、洗いにくい。……というか……無理です。

この時、私は、押し切ります。

そして。

生まれて初めてお風呂にはいったぬいさんに、無理矢理。

「という訳で、私はあなたをお湯に漬けます。ごめん、息、止めててね。じゃあ、行きます！ せーのってことで」

ここで私、そのぬいさんの全部を、お湯の中に漬けます。さすがに申し訳ないので、このぬいさんがお湯の中にいる間は、私は、息止めてます。私が息を止めていられないような時間、ぬいさんをお湯に漬ける訳にはいかないって思っています。

ぶくぶくぶく。

自分の息が苦しくなった頃、私はぬいさんをお湯からあげて、膝の上に載せて。

「じゃあ、洗うねー」

いやあ、自分でも酷いと思うよね。勝手にお風呂にいれることにして、実際に勝手にお風呂にいれて、ぬいさんにとっては初めてであるお湯の中に漬けて、水浸しにして。そんでもって、「じゃあ、洗うねー」って、私はどんなに勝手なことを言っているんでしょうか。でも、こうでもしないと、“洗えない”。

でも、ここまでくれば。多分、この後、ぬいさんにとって、そんなに辛いことはない……と……思いたい。

ぬいシャンのすすめ

お風呂の椅子に座った私、この後、ぬいさんを自分の膝の上に載せて。

「洗うよー」

で、シャンプー液を手にとって。（私の髪の毛を洗うシャンプー、これでぬいさんを洗うのが、今の処私が知っているベスト……の……ような気がします。というか、まさかお風呂で洗剤でぬいさんを洗うのも変だし、固形石鹸では泡立つのに時間がかかるし、最初にぬいさんをお風呂にいれだした頃には、ボディシャンプーってまだそんなになかったので……手近な処で、髪の毛用のシャンプーを使っていました。）

わしゃわしゃわしゃわしゃ、ひたすらぬいさんを洗います。んでもって、これをやると……ほんとに、ぬいさんが綺麗になるんだなあ。

しかも。

当該ぬいさんがどう思っているのか判らないんですが……私的には、この辺までくると、結構楽しくなってきます。

私の膝の上で。うちのぬいさんが洗われている。

わしゃわしゃわしゃわしゃ、泡立って。

私は、湯船から出ていますから、もうのぼせる心配はない。

この状態で、ぬいさんを洗っていると……もう、何か、ぬいさんがどんどん綺麗になってゆくのが判るんですよね。

そんでもって、ある程度ぬいさんを洗った処で、また、シャワー。

今度は、しゃわしゃわしゃわしゃわ、ぬいさんから泡が消えてゆきます。でも、まだ、ぬいさんの体の中にはシャンプー液が残っている筈で。

ぬいさんにリンスする訳にもいきませんし（というか、する意味は何だ。多分ないぞ。）、リンスとか、コンディショナーとか使う時間で、ひたすらぬいさんを洗います。というのはこの時、たったひとつ、私が心配で嫌なのは、ぬいさんの体の中に、“シャンプーの成分”が残ってしまうことなんですよね。だから、それが絶対にないように……この段階では、ひたすら、やたらと、ぬいさんを洗って、ぬいさんの体から、シャンプー成分を追い出すことに熱中します。（この時やっているのが、つまりは、“押し洗い”です。）

“美ぬい”に変身！

あ、あと。こういう問題とは別に“絶対にお風呂にいれてはいけないぬい”は、います。

――というか、水にいれてはいけない種類のぬいがいるっていうことなんですが――。

一番判りやすいのは、“鳴く子”。尻尾とか、他の特定の処を押すと、「ピー、ピー」って、鳴く子。こういう子は、絶対に水にいれてはいけません。というのは、この笛機構……水がはいると、それで壊れるんです。だから、こういう子をお風呂にいれてしまったら、お風呂から出た時に鳴かなくなります。

……あと……これは、どのくらい正しいの判らないのですが、金属の骨がはいっているぬいも……あんまりお風呂にいれない方がいいような気が……私は、しています。これは感覚だけの話なんですが……金属が中にはいっていることが判っているぬいを水にいれてしまうと……将来的に、錆びてしまうのでは？ っていう思いが……どうしても、あります。

あと、毛足がかなり長い子（ふわふわのペルシャ猫のぬいさんとか）。こういう子は、水に濡らして洗ってしまうと、毛並みが“死んで”しまう可能性があります。いや、毛並みが死ぬって、何て言ったらいいのかなあ、どう乾かしても、前みたいにふわっとしたものにならないのよ。……ただ、これは、やりようによっては何とかなる気もしないでもないので、詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。

そして。

いつの間にか、私の膝の上にいるぬいさんは、“美ぬい”になっているんです。

うちでは。お風呂にはいること、ないしは後述の手段でぬいの美化を図ることを、“美”って呼んでおりまして……今の処、うちの子は、“美”が嫌いではないようです……。

これ。

結構楽しいです。



