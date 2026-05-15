英文学のみならず、思考、日本語論などさまざまな分野で活躍されてきた、評論家、エッセイストの外山滋比古さん。著書には、およそ40年にわたりベストセラーとして読み継がれている『新版 思考の整理学』などがあり、2020年7月30日に96歳で逝去されました。そこで今回は、外山さんの著書『乱読・乱談のセレンディピティ』から一部を抜粋し、外山さんの「思いがけないことを発見するための読書術」をお届けします。

【書影】『思考の整理学』著者が贈る、思いがけないことを発見するための読書術・雑談術。外山滋比古『乱読・乱談のセレンディピティ』

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風のごとく……

「１０分間で１冊読みあげる法」を教えるなどという広告をときどき目にする。マに受ける人もあるらしいが、多少とも本を読むのに苦労した人間はハナもかけない。そんなに速く読めるものかと反発する。そんなに速く読めるようなのは読むにあたいする本ではないと遅読派は考える。

人さまざまで速く読むのもあれば、ゆっくりと読む人もある。一般に、じっくりゆっくり読む方がいいように考える。速く読むのは雑になりやすい。きめ細かなところは読みとることができない。１０分間で１冊読み上げるのは電光石火の早業、意味などとれない。カタツムリのような読み方が高級だと思っている人が少なくない。

学校教育は本の読み方など教えてくれないから、学校出が読書についてエラそうな口をきく資格はない。本らしい本を読まないでも高等教育を修了することができるのである。

声を出して読むことが流行のようになっているが、考えてみると、音読のすすめは、適度の速さで読めということである。黙読だとスピードが大きくなる。目は光の速さで読む。光のスピードはきわめて大きい。

速読と遅読

それに引きかえ、音声の速度は一定の枠がある。いくら早口の人でも１分間に１０００字を発することはできない。

音読と黙読は、読みとる意味が大きくちがうということに気づくには、相当の読書経験を要する。速読と遅読ではことばの感じがちがうのである。

ことばは、ゆっくり読まれると情緒性が高まる一方、速く読まれると、知的な感じがつよくなる。重々しい感じを与えたかったら、ゆっくりゆっくり話せばいい。知的な印象を与えるには、速度が大切で、早口だと、なんとなく知的にきこえる。

ウェットで情緒的であるより、ドライで知的であるのが好まれるのは世界的現象なのであろう。アメリカでは２０世紀後半に、早口化がはじまり、テレビ、ラジオのアナウンサーが早口になった。テープのかけ違いで、コマーシャルを早まわしにして流してしまった。それが思いもかけぬ人気になり効果をあげたというエピソードもあった。

文字は音声より生活から離れている

話すことばのテンポが早くなれば読むテンポも速くなって当然だが、黙読が主体だからはっきりとはしない。

速く読もうとすると、わけのわからなくなる文章が多い。黙読を予想して観念的にこみ入ったことを圧縮して表現する文章法があいも変わらずまかり通っていて、速読ではまるで意味がとれない。ゆっくり読んでもわからない文章を速く読めばどうなるかわからぬまま、いけないときめつける。若い人たちが読むのをあきらめるのも無理もない。



（写真提供：Photo AC）

漢字を用いる日本語ではどうしても声があいまいになりがちで意味を伝えることが多くなって、観念的になる。それだけ、生活から遊離しているのである。文字は音声より生活から離れているから、価値があるときめてきたのは古い。

いくら勉強しても、どんなに多く本を読んでも、その割に知能が伸びない、ことばの能力が高まらないのは、読み偏重の教育に、少なくとも一部は原因がある、ということは認めるのが正直であろう。

読み、書き、話し、聴くの四技能

戦後、アメリカの教育視察団がやってきて日本の学校教育改善の提言をした。ことばに関してアメリカがおどろいたらしいのは、そしてつよく改善を求めたのは、読み一辺倒の教育であった。

“読み、書き、話し、聴く”の四技能を併行して伸ばすように指示した。日本人ははじめて、読み、書き、話し、聴くの四技能ということを知った。これは正当な指摘、指示であった。

やがて、学習指導要領が制定され、教科書はそれに準拠して作られることになった。話し聴くことばの教育など考えたことのない日本の国語教育は途方にくれた。そして、アメリカの指導を無視することにしてしまった。

小学校、初年級の教科書には、おしるしばかりの、話し方教材なるものがつくられた。教科書ができても、話し方を教えられる先生はいない。飛ばしてしまう。まったく役に立たない教材なら、やめてしまおう、となって、話し方教材はほぼ姿を消した。

※本稿は、『乱読・乱談のセレンディピティ』（扶桑社）の一部を再編集したものです。