2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、改めて読み返してほしい「ベスト記事」を選びました。（初公開日：2025年4月22日）*****「この国で各地の地裁に起こされた民事訴訟は年間14万件、起訴された刑事事件は６万件。そのうちニュースとして報道されるのは、ごくごくわずかな一部にすぎません」と語るのは、日本経済新聞電子版の「揺れた天秤〜法廷から〜」を連載した「揺れた天秤」取材班。そこで今回は、この大好評連載をまとめた書籍『まさか私がクビですか？ ── なぜか裁判沙汰になった人たちの告白』より一部を抜粋し、＜学びになるリーガル・ノンフィクション＞をお届けします。

【グラフ】老後の最低日常生活費（月額）。年金が支給されたとしても「退職金ゼロ」では厳しそう…

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１度の飲酒運転で……

２０１７年４月、ネオンサインのともる宮城県内の飲み屋街。午後10時半ごろ、公立高に勤務する男性が約20キロ離れた自宅へ向け、駐車場から車を発進させた。

直後に差し掛かった信号機のない丁字路で、優先道路から曲がってきた乗用車の後ろのタイヤ付近にぶつかった。

職場の歓迎会の帰りだった。居酒屋でグラスビール１杯と日本酒３合、２軒目の焼鳥屋でビールを中ジョッキで１杯。「大丈夫だろう」とハンドルを握ってしまったという。

幸いけが人はなかったが、警察による呼気検査で基準値を超えるアルコールを検出してその場で逮捕され、後に罰金35万円の略式命令を受けた。

「誠実勤務」の30年と２カ月

「あってはならないことをした」。強い反省の念とともに脳裏をかすめたのは自身の処遇だった。弁護士からは当初、「初犯なので免職はないのでは」と説明があった。ところが約１カ月後、県教育委員会から届いた書面には「懲戒免職」の文字。懲戒免職でも退職金は支給されるケースがあるが、男性は１７２０万円まで積み上がっていた退職金の全額が不支給とされた。

生命保険文化センターの22年の調査によると、夫婦２人が老後に必要と考える生活費は月23万２千円、ゆとりのある生活なら月37万９千円。老後の生活資金を賄う手段は37％が「企業年金・退職金」と回答した。年金が支給されたとしても退職金ゼロが老後のライフプランに与える影響は小さくない。

県内の酒気帯び運転に関する過去の教員処分で、男性のような一般職の懲戒免職は人身事故を起こした例ばかり。物損事故の場合は停職処分にとどまっていた。「処分が重すぎる」と男性は県人事委員会に審査請求したが認められず、司法の判断を仰いだ。

教員として昼夜の別なく土日も休まず働き抜いた30年と２カ月。「生徒のため」を思って走り続けてきた自負が男性にはあった。



『まさか私がクビですか？ ── なぜか裁判沙汰になった人たちの告白』（著：日本経済新聞「揺れた天秤」取材班／日経BP）

法廷で「勉強のできない子も一人として見捨てない思いでやってきた」と胸を張った。サッカー部の顧問時代には大型免許を取り、遠征に自らマイクロバスを運転した。

21年の仙台地裁判決は男性の働きぶりを評価。「安易な酒気帯び運転に酌むべき事情はない」として免職自体は適法としたが、退職金については「全額不支給は不利益があまりに大きい」と処分を取り消した。

続く22年の仙台高裁判決も「大幅な減額はやむを得ない」としつつ、男性の勤務状況や反省の深さを重視。退職金の３割にあたる約５１７万円を支給すべきだとした。

不支給は適法とする県と、全額支給を求める男性。双方が上告し、舞台は最高裁に移った。

覆った裁判所の判断

「人生設計はすっかり無に帰しました」。23年５月、男性は最高裁で訴えた。免職後、しばらくは知り合いのツテをたどって運送会社で重労働をこなし、今はアルバイトで収入を得ていると明かした。

訴えは届かなかった。最高裁は翌月、退職金支給を認めた一、二審の判断を覆し、全額不支給は妥当とする判決を言い渡した。



＜『まさか私がクビですか？ ── なぜか裁判沙汰になった人たちの告白』より＞

悲惨な事故が起きるたび、法改正による厳罰化が繰り返されてきた飲酒運転。宮城県も高校生３人が犠牲になった05年の事故を機に、条例制定など県をあげて根絶に取り組んできた。

県教委も男性が事故を起こす約９カ月前、各学校に１通の文書を配っている。そこには教員による飲酒運転の多発を「極めて遺憾」とし、各教員に向けて「今後はより厳格に対応することとします」と明記されていた。

注意喚起がされていた中で飲酒運転し、事故を起こしたことを最高裁は重くみた。「約30年間にわたり誠実に勤務し、反省していることを勘案しても（処分は）社会観念上著しく妥当性を欠いているとはいえない」と断じた。

警察官は停職３カ月

ただ、５人の裁判官のうち１人は男性の事故より後の18年に「教職員以上に自制すべき」警察官が酒気帯び運転をした事案で、県が停職３カ月の処分にとどめたことに着目。一部支給を認めた二審判決を支持し、反対意見を書いた。

男性が長年、実直に職務にあたってきたことは誰も否定していない。それでもたったひとつの不始末で努力の結晶ははかなく消えた。

飲酒運転による死亡事故は毎年１００件以上起きている。取り返しの付かない事態を招かなかったことは、せめてもの救いというべきかもしれない。

※本稿は、『まさか私がクビですか？ ── なぜか裁判沙汰になった人たちの告白』（日経BP）の一部を再編集したものです。