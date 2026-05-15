詩人の伊藤比呂美さんによる『婦人公論』の連載「猫婆犬婆（ねこばばあ いぬばばあ）」。伊藤さんが熊本で犬3匹（クレイマー、チトー、ニコ）、猫3匹（メイ、テイラー、エリック）と暮らす日常を綴ります。今回は「四男あらわる」です（画：一ノ関圭）

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犬猫との出会いは「縁」なのだ。『わたしのおとうさんのりゅう』で世話になった鈴木智彦さんの家で猫が仔を産み、鈴木さんのＸが仔猫だらけになった。そのとき、縁かもしれないと思った。いや、猫はじゅうぶん足りてます。でも縁ならば、つかまないと。

それで先月、鈴木さんに東京で会ったとき「仔猫、もらいます。他にもらい手がいるなら、そっち優先で」と言った。

こないだ、上京の直前に「仔猫もらってください」と鈴木さんからＬＩＮＥが入った。七匹のうち、顔がかわいくないのでもらい手のない仔猫がうちに来ることになった。それがジェシーだ。縁だった。

二ヵ月の仔猫は飛行機に乗れない。それで品川からのぞみで博多へ。博多でつばめに乗り換えて熊本へ。午後二時半に出て八時半に着く、ほぼ六時間の旅だった。

品川駅で、鈴木さんから仔猫入りのカゴを受け取った。新幹線に乗るまで鳴いていたが、席についてカゴにタオルをかけたとたんに静かになって、そのままずっと、名古屋をすぎても、京都をすぎても、福山をすぎても静かだった。「いい子ですよー。うんともすんとも言いません。生きてるのかしら」と鈴木さんにＬＩＮＥしたら「確認してください！」と悲鳴の返信が来た。乗り換えの直前にちょっと鳴いたが、ちゅーる一本でまた静かになった。なんと手間のかからない仔猫か。

さて、家に帰りついた。なんだなんだとみんな集まってきて、嗅ぎ回り、のぞきこみ、仔猫を見てわらわらと驚き、まあ、それからのごちゃごちゃはいつもの通り。

仔猫は犬やら大猫やらを見たとたん、できるかぎりの怖い顔をして、しゃーァァァと言った。うなりを利かせた威嚇声で、うるるるる、るううううと言った。声だけ聞けば、ものすごく獰猛で攻撃的、でもいちばん怖がってるのは本猫（ほんにん）で、不安でもみくちゃになってる幼い子どもの声だ。

しゃーしゃー言ってないときは、か細い、高い声で、ここにいない誰か、世界のすべてだった母猫や、楽しくて温かかったきょうだいたちを呼び続けているのだった。

でもあたしにはあっという間になついた。代々人間と暮らし、かわいがられて育った仔猫は、野良猫や野犬や保護犬とは全然違う。人に対する無条件の信頼がすみずみまで刷り込まれているとしか思えない。どんなにしゃーしゃーにゃーにゃー言ってても、あたしが抱き取ると泣きやんだ。そして膝の上であたしの手を枕にして身体をすっかり預けて眠ってしまった。こんなのは初めてだった。

抱いたままあたしはベッドに入って寝た。夜中に起きたから、食べさせて、トイレさせて、また寝た。明け方、胸をまさぐられ、乳首を吸われた。ねぼけた仔猫は、あ、まちがえたというように口を離した。

二日目。呼び鳴きの声がやまない。でも、猫じゃらしを出すと、屈託なくぴょんぴょん遊び始めた。エリックやメイやテイラーが次々に近づいて、にらみあいの挨拶をするようになったが、もうジェシーは、しゃーを言わずにいられる。

猫じゃらしにエリックが加わってきた。遊びながら、エリックは、ちょいと仔猫に触ってみた。ちょいとおおいかぶさってもみた。いやがられないけど、相手はもろくて小さく自分は大きく、なんだかうまく遊べない。

テイラーは、ジャングルの虎みたいな姿勢で仔猫の後をつけていった。チトーは、野犬みたいな忍び足で（野犬なんだが）、仔猫に近づいていった。

ジェシー、猫たちにはもう、しゃーを言わない。チトーにも、初日みたいな怒りと威嚇の連続アラート声は出さない。「なんかこわい」という声は出すけど、それは当然だと思う。大きいし、猫のマナー知らないし、興味がありすぎて近寄ってガン見するし。

三日目。エリックとジェシー、取っ組み合いのコツがわかった。おいかけっこもするようになった。チトーが入りたそうにみつめている。遊んでいないときのジェシーは、呼ぶ声で鳴きながら、間断なく家の中を歩いている。すっといなくなる。物陰に隠れて仮眠してるんだと思う。やがて出てきて、また細い声で呼び続ける。台所の隅のカゴに鈴木さんのタオルを敷いてみた。ジェシー、カゴに飛び込んだとたん、呼ぶ声とは違う「みつけた」「みつけた」みたいな声を出して、全身をすりつけた。

三日目夜。ジェシーは、あたしの椅子を寝場所にさだめた。仕事机の仕事椅子。眠くなるとここに来る。老犬ニコもここが居場所だった。あたしのお尻と椅子の背と座面の狭い隙間に寝るのだった。ニコが死んで一年以上経つ。ひさしぶりの小さい命が、あたしのお尻の下にぽうっと灯る。とても温かい。ジェシーが寝てる間、エリックがそばのソファに無言ですわっている。待ってるんだと思う。

四日目。エリックとジェシーが遊んでいるところへチトーが来て、しっぽ振り振り、仔猫に接近。するとエリックがすっと間に入ってチトーに頭をこすりつけた。その隙にジェシーはあたしの後ろに逃げ込んだ。エリックが意図的に仔猫を守ったのだ。

五日目。椅子の上にメイがいた。足元にジェシー。するとメイ、仔猫にむかって、顔を出して引っ込めてまた出して、つまりいないいないばあをした。仔猫はぴょんぴょん踊り上がって、つかもうとした。

チトーが、遊んでいるエリックとジェシーにまた近づいた。エリックははらはらしていたが、仔猫はずんずんチトーに近寄り、チトーのおなかの下にもぐり込んだ。もぐり込まれたチトーはうれしくて、「こねことあそんだ」とあたしに言いに来た。