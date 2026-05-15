2022年に実施された学習到達度調査（PISA）において、日本の15歳の読解力は81カ国中3位となり、2018年調査の15位から回復しました。そのようななか、「『読む力』があるだけで、人生は変わる。勉強はもちろん、仕事の理解力にも、人間関係にも、情報選別にも、すべての土台になる力なのです」と語るのは、5人に1人を東大合格に導いた経験を持つ、市野瀬教育研究所所長・市野瀬早織さんです。そこで今回は、市野瀬さんの初の著書『東大合格者が身につけた 一生使える「読み方スキル」』より一部を抜粋し、読解力の大切さをお届けします。

【イラスト】夏目漱石の文章が理解できなかった学生。考え方を変えると…

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日常生活の観察力・洞察力が読解の助けとなる

かつて勤めていた学校では、高校2年生の現代文の授業テーマが「近代を知る」でした。

しかし生徒たちは明治時代に西洋に留学して、自由に生きることを選択している人々がいることに衝撃を受けた、当時の日本人の気持ちを綴った夏目漱石の文章が理解できませんでした。

現代と常識が違いすぎて、どういうことかすぐに把握できなかったのです。

ところが、いまと昔の「対比」に注目することで、身近な「現在に関する理解」が、逆になじみのない「過去に関する理解」を促してくれるということを知ったのです。

つまり、日常生活から観察力、洞察力をもって身の回りのことと接していると、それが難解な文章の読解でも「あのときに感じたことと同じだ！」と気づきを与えてくれる可能性を高めるのです。

これまでの経験や知識を駆使すれば、内容が想像できる

これは、日本語の文章の読解以外にも使えるスキルです。

たとえば、大学入試の英語の問題を解く際に、これまで日本語で見聞きしてきた、また体験して知ったことが英語の読解に役立ち、誤読をせずに済んだなんてことはないでしょうか。



『東大合格者が身につけた 一生使える「読み方スキル」』（著：市野瀬早織／東洋経済新報社）

身近な例で言えば、LINEグループで話されているアーティストのことをほとんど知らなくても、過去に人気だったアーティストの傾向を知っていれば、「やっぱり明るいリズムに乗せた恋愛の歌がみんな好きなんだなあ」とか、「2年前とは違って、ラップ調の音楽が最近は流行っているんだな」とか、そこで話されている話のいちばん大事な部分・核心は理解できたなんてこともあったかもしれません。

古文や漢文を読む際も同じです。

「想像する」ことを習慣化

たとえば、平安の清少納言や紫式部の世界の常識は、いまと大きく違います。

しかし、その時代に暮らす人々がどのようなことで困っていたか、楽しんでいたか、人をうらやんでいたかということは、現代とじつは大差ないのです。

このような「人間の普遍的な感情」が一緒であることを前提に本文を読むと、多少文法や単語の知識が足りずに読みにくい箇所も「内容を予測しながら読むこと」が可能となります。

教え子たちが、学年が進むにつれて、これまでの経験や知識のすべてを駆使して、書かれている内容を「想像する」ことを習慣化させていたこと。

これは、テストの点数を上げることに留まらない、彼らの生きる知恵になっていたと感じています。

「読み解くスキル」は生涯使える

私は、「何かを読み解く」という活動は、人が生きていく限りずっとやりつづけることだと思うときがあります。

「時代を読み解く」「好きな人の心を読み解く」「顧客の心を読み解く」「生徒の感情を読み解く」など、それぞれの課題に応じて読み解くスキルは日々発揮されています。そして誰もが、この「読む力」を高めたいし、高いほうがいいと感じるのではないでしょうか。

日々対峙する「新しいチャレンジ」は、それまでに体験してきたことや知識こそが大きな助けとなってくれることを、きっと誰もが人生の節々に感じるはずです。

これは読解においても、もちろん同じなのです。

やはり読解も「人生そのもの」なのだと感じます。

難解な文章を前にひるみそうな自分を感じ、それでも自分を勇気づけて、少しでも前に進もうとする─―。

その際に必要なのは、目の前を明るく照らしてくれる灯りであり、それがこれまでの知識・経験としての「読み方スキル」なのです。

※本稿は、『東大合格者が身につけた 一生使える「読み方スキル」』（東洋経済新報社）の一部を再編集したものです。