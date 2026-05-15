米津玄師、NHKサッカーテーマ曲「烏」6・15配信決定 W杯初戦・オランダ戦当日
米津玄師が2026 NHKサッカーテーマとして書き下ろした新曲「烏」（読み：からす）が、6月15日に配信リリースされることが決定した。同日は、サッカー日本代表が「FIFAワールドカップ2026」初戦・オランダ戦を迎える日でもある。
【写真】クール…！米津玄師の横顔アーティスト写真
「烏」は、5月10日放送のNHK『サンデースポーツ』内で1コーラス映像が初解禁され、現在はNHKサッカー公式Xでも公開中。FIFAワールドカップやJリーグ、子どもたちのサッカーシーンで構成された映像となっており、楽曲とサッカーが交わる瞬間を切り取った内容に仕上がっている。
あわせて、Lyric Visual（Short ver.）と、新たなアーティスト写真も解禁された。「FIFAワールドカップ2026」初戦を前に、楽曲への注目もさらに高まりそうだ。
【写真】クール…！米津玄師の横顔アーティスト写真
「烏」は、5月10日放送のNHK『サンデースポーツ』内で1コーラス映像が初解禁され、現在はNHKサッカー公式Xでも公開中。FIFAワールドカップやJリーグ、子どもたちのサッカーシーンで構成された映像となっており、楽曲とサッカーが交わる瞬間を切り取った内容に仕上がっている。
あわせて、Lyric Visual（Short ver.）と、新たなアーティスト写真も解禁された。「FIFAワールドカップ2026」初戦を前に、楽曲への注目もさらに高まりそうだ。