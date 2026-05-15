2人に1人はがんになると言われる現在。もし、自分や身近な人ががんになったらどうしたらいいのでしょうか。病理学の専門家であり、笑って読める医学書『こわいもの知らずの病理学講義』の著者である仲野徹先生が、がんとの向き合い方をわかりやすく説いた『がんは運である？ 自分事として向き合うための手控え帖』より、一部を抜粋して紹介します。

【書影】『がんは運である？ 自分事として向き合うための手控え帖』（仲野徹：著／KADOKAWA）

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がんにならない方法はあるか

がんにならない方法はあるか

答えはNO。以上。

では、あまりににべもないので、もう少し話をしよう。

生きていくには細胞分裂が必要だし、ある程度の外的要因は避けようがない。だから、生きている限りどうしても変異が蓄積していく。これは防ぎようがない。

野菜だけを食べていたらがんにならないとかいう怪しげな内容の本もあるが、完璧なるウソだ。野菜であろうが肉であろうが、胃や腸で消化されて小さな分子に分解されてから吸収される。その段階において、どの分子がどんな食べ物に由来するかなどわかりはしない。

それに、生きていくには細胞分裂が絶対に必要である。なので、何を食べていようが、確実に変異は蓄積していかざるをえない。

がんにならないサプリはあるか、というと、これも現時点ではNOだ。動物実験では有効と認められたものはあるが、ヒトで実証されたものはない。

なかには、動物実験では効果があったが、ヒトではむしろ逆効果だったものまである。もし確実な抗がんサプリがあれば、すでにみんなが服用しているだろう。わたしだって飲んでみたい。

がっかりさせてしまったかもしれないが、本当だから仕方がない。しかし、できるだけがんにならない方法はある。

国立がん研究センターから「科学的根拠に基づくがん予防ガイドライン」として「日本人のためのがん予防法（5＋1）」が定められている。「５」は、タバコ、お酒、食生活、身体活動、体重といった五つの生活習慣、そして「１」は感染の予防と治療である。



（写真：stock.adobe.com）

ストレスはがんの原因？笑えばがんが治る？

「ストレスはがんの原因になりますか？」、「笑えばがんがよくなると聞いたことがあるのですが」。このふたつも講演後によく聞かれる質問である。どちらも可能性がゼロとは言わないが、うすい。あるいは、ようわからんというのが正しい答えだ。

ストレスとXXの関係というのは、がんに限らず難しい。というのは、定量的にストレスを計測することが非常に難しいからだ。

そもそも人によってストレスの感じ方は大きく違う。ストレスを感じるはずの状況で平気な人がいるし、逆に、なんでそんなもんがストレスやねんと言いたくなる人もいる。自己申告や、ストレスで分泌が増加する副腎皮質ホルモンの値で評価することは不可能ではないが、きちんとした定量化は難しすぎる。

ただ、ストレスは間接的には発がんに影響するかもしれない。ストレスで副腎皮質ホルモンレベルがあがると免疫機能が抑制されるし、がん細胞を攻撃する免疫細胞の一種であるナチュラルキラー細胞の活性がストレスにより低下するという報告もある。

こういった免疫能の低下により、将来がんになるかもしれない変異を持った細胞を排除しにくくなる可能性はある。

笑いとがんについては、何年か前に大阪国際がんセンターで、吉本興業などの芸人さんを呼んでの研究がおこなわれたことがある。以前から言われていた通り、笑いはナチュラルキラー細胞の活性をあげたようだ。

しかし、ナチュラルキラー細胞の活性が少々あがったからといって、がんの治療には結びつかない。そんなことあったら誰も苦労せんやろ。

がん細胞は、すでにさまざまな免疫細胞による攻撃をすり抜けて進化し、増殖してきた細胞なのだ。そこへ、ナチュラルキラー細胞の活性が多少あがったところで、大勢に影響はなかろう。

ただし、がんに進化しきる前の段階の異常細胞を殺すには役立っているという可能性は否定できない。

いずれも、もしかしたら影響する可能性があるかもしらんような気がせんでもない、という程度の話である。しかし、ストレスなく、いっぱい笑える生活っちゅうのは、がんの発症とは関係なしに目指したいところですわな。

※本稿は、『がんは運である？ 自分事として向き合うための手控え帖』（仲野徹：著／KADOKAWA）の一部を再編集したものです。