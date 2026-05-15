【ニューヨーク＝木瀬武】１５日の外国為替市場で、対ドルの円相場は一時１ドル＝１５８円台半ばまで下落した。

政府・日本銀行がドル売り・円買いの為替介入に踏み切った４月３０日以来、約２週間ぶりの円安・ドル高水準となる。

米国の物価関連統計で高水準の伸びが続いており、市場でインフレ（物価上昇）再燃への警戒感が強まっている。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が後退し、日米金利差を意識した円売り・ドル買いが優勢となった。原油先物価格の高止まりもドル買いにつながっている。

対ドルの円相場は４月下旬に１ドル＝１６０円台まで下落。政府・日銀の為替介入で１５５円台まで急騰したが、市場では再び円売り圧力が強まっている。

一方、１４日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比３７０・２６ドル高の５万６３・４６ドルとなり、約３か月ぶりに５万ドル台を回復した。中国での取引拡大への期待から、半導体大手エヌビディアなどＡＩ（人工知能）関連銘柄が大きく上昇した。ロイター通信は１４日、米政府がエヌビディア製のＡＩ向け半導体について、中国企業への販売を承認したと伝えた。