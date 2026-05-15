フィギュアスケートのりくりゅうペアの三浦璃来選手が14日、自身のSNSを更新。前日13日に、現役引退会見を行った坂本花織選手との微笑ましい思い出の動画を公開しました。

21年にわたる競技人生に幕を下ろした坂本選手。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュア団体でともに戦い銀メダルを獲得した三浦選手と木原龍一選手も、今シーズンで現役引退を発表し、4月28日に会見を行っていました。

リンク外でも親交が深いことで知られる3人。三浦選手がこの日共有した動画には、五輪のエキシビションの際、坂本選手と花の冠をかけあう姿が収められていました。紫色の花冠を坂本選手が三浦選手の頭に乗せて笑顔を浮かべると、今度は三浦選手が坂本選手の頭に冠を乗せ返すなど、互いの健闘をたたえあうような様子が映し出されています。

引退会見で結婚も合わせて発表した坂本選手でしたが、三浦選手と木原選手には事前にその報告を済ませていたといいます。長年、日本代表として苦楽をともにしてきた選手同士の深い信頼関係が感じられるこのエピソード。同じタイミングでリンクを去る親友へ、互いのこれからを思いあう投稿となりました。