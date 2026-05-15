男性アイドルグループ「B＆ZAI」メンバーの本高克樹が15日、MCを務める日本テレビ系「DayDay.」（月〜金曜午前9時）に出演。自転車のながらスマホによる交通違反の多さに驚いた。

4月から始まった自転車の交通違反に反則金を科す「青切符」制度が導入1カ月で、2147件もの青切符が交付されていたことが警察庁のまとめで分かった。違反別の内訳として「一時不停止」が846件で最も多く、次が「ながらスマホ」の713件、信号無視298件だった。

本高は、「僕が注目したのは、ながらスマホの件数の多さ。ながらスマホが危険というのは、車を運転するだけじゃなくて、歩く時も歩きスマホは危険という認識が広まっているのかなと思ったところでこれだけの件数があるので、個人的にはすごく驚いた」と話した。

さらに、「大きな事故につながる前に、自転車が車両であり、その危険性をはらんでいるということの認識を強める必要があるのかなと思いました」と続けた。

番組MCでお笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太は、「車両じゃないと思ってないと、一時停止とか意外とやらないですよね。自転車だと。実際に今、そんなにしっかり取り締まれているのかな。結構、逆走している人とか見るから。これから先、ちゃんとルールの徹底と把握が必要かなと思います」と訴えていた。