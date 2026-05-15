タレント武井壮（53）が15日までに自身のSNSを更新。米ハードロックバンド「MR.BIG」やB'zのギタリスト松本孝弘を中心としたHR／HMバンド「TMG」のボーカル、エリック・マーティン（65）と撮影した動画を公開し、驚きの声が寄せられている。

武井はインスタグラムやThreadsで「Mr.BIGのエリック・マーティン 明後日から大阪でジャパンツアー開幕だよ！！皆さんぜひ！！」と呼びかけ、「You are the one who wants to be with him!!」と、MR.BIGの世界的ヒット曲「To Be With You」の歌詞の一節をもとにしたとおもわれるメッセージも添えた。

さらにマーティンとの動画も公開。親しげに会話する様子に、フォロワーからは「うそやろーー？！エリックや！！」「え、エリックと知り合いとは！裏山〜」「なんで知り合いなん？」「音楽界のモンスターを仲間にするとは…！w」などといったコメントが寄せられた。

エリック・マーティン日本公式Xアカウントもこの動画を取り上げ「エリックと武井壮さんとのショートコント（笑）すっかり仲良し！」と言及。14日の兵庫県・神戸公演終了後に武井がサプライズゲストとして出演してトークしたことも報告した。