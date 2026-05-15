女優の夏樹陽子さんは、5年前に骨折して以来、《骨活（ほねかつ）》に力を入れているのだそう。女性のための整形外科クリニックで骨粗しょう症を専門に扱う伊藤薫子先生に、衝撃や圧迫に負けない体づくりの方法を学びます。（構成：上田恵子 撮影：大河内禎）

骨活のポイントは…

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身をもって知った骨の大切さ

夏樹 はじめまして。以前、右手首を骨折して大変な思いをしたので、今日はお話をうかがえるのを楽しみに来ました。

伊藤 よろしくお願いいたします。骨折されたときはどんな状況だったんですか？

夏樹 2021年7月の、土用の丑の日でした。うなぎを買おうと急いで閉店間際のスーパーに立ち寄ったところ、駐車場の車止めに足をとられ、ポーンと転んでしまったんです。しかも、とっさに顔を守ろうとしたのか、おかしな体勢で（笑）。立ち上がって右手を見たら、ぐにゃっと変な方向に曲がっていました。

伊藤 それは痛かったでしょう。

夏樹 はい。手首がブラ〜ンとしていて、すぐに救急外来へ行きました。「とりあえず折れた骨を固定して、明日きちんと検査をしましょう」と言われたのですが、私はそのとき2日後にコンサートを控えていたんです。

伊藤 ええっ!? 大変！

夏樹 検査で手術が必要だとわかったのですが、仕事に穴はあけられません。手術はコンサート後にして、舞台上では固定した右手をショールで隠して歌いました。事情を知る人以外、誰も気づかなかったと思います。

そして公演翌日、一晩入院して手術を受けました。今も手首には、チタンのプレートが入っています。これは抜かなくていいそうですが、空港にある金属探知機ゲートを通っても引っかからないと言われました。（笑）

伊藤 はい、最近は入れたままにしておく治療法になっています。今こうして拝見しても、傷跡は全然目立たないですね。

夏樹 そうなんです、お上手な先生で。術後1ヵ月ほどリハビリに通いましたが、感覚が戻るまで1年かかりました。それにしても、手首が使えないと洋服を着るのも難しいし、大好きな車の運転もできなくて。

特に私の車は左ハンドルギア付きなので、右手でチェンジしなくてはならず、半年乗れませんでした（涙）。あらためて骨の大切さを知った気がします。

伊藤 実は私も、40歳のときにスキーで脚の脛を骨折しています。翌日、都内の病院で緊急手術を受けたのですが、その際、担当してくれた勤務先の先輩医師から「骨粗しょう症なんじゃない？」と冗談を言われて。

実際は違ったものの、「もうそんな年齢か」とショックでした。たしかに40代からは骨密度が低下していくので、気をつけなければなりません。

夏樹 先生は、その頃から骨粗しょう症をご専門に？

伊藤 当時は脊椎の外科医としてヘルニアや骨折、人工関節の手術を担当していました。でも自分が骨折して初めて、「骨は元通りくっついても、周囲の筋肉や組織はなかなか回復しない」ことを実感したんです。

寒くなると引きつるような痛みがあり、「治った」という実感を持てたのは、ケガから2〜3年後だったでしょうか。骨折しない体づくりの大切さを身をもって感じたことが、骨粗しょう症を専門にするきっかけになりました。



「50代以降の女性の4人に1人がなると言われている骨粗しょう症には、女性ホルモンのエストロゲンが大きくかかわっています」（伊藤先生）

夏樹 そんな経緯があったんですね。そもそも骨粗しょう症とは、どんな疾患なのでしょう？

伊藤 骨は外側にある硬い《皮質骨》と、内側のスポンジのような《海綿骨》でできています。この海綿骨がスカスカになるのが骨粗しょう症です。

夏樹 高齢の女性に多い印象がありますね。

伊藤 そうなんです。50代以降の女性の4人に1人がなると言われている骨粗しょう症には、女性ホルモンのエストロゲンが大きくかかわっています。

骨は常に「作る」「壊す」を繰り返しながら、新陳代謝をしているんです。《破骨（はこつ）細胞》が古い骨を壊し、《骨芽（こつが）細胞》が新しい骨を作るというバランスをとっているのがエストロゲン。

閉経後に女性ホルモンの分泌量が減ると、新しく作られる骨より破壊される骨のほうが多くなり、骨密度が低下してしまうのです。

夏樹 私は40代で一度、骨密度検査を受けています。そのときに20代の数値だと言われ、骨には自信を持っていたんですね。5年前、骨折した際に測定したら数値は平均的だったのですが、念のため半年に一度、骨密度を上げる注射を打っています。

伊藤 素晴らしい！ 骨密度は検査で簡単に測定できるので、リスク予防のためにも、自身の骨の状態を知っておくことが大切です。検査は、整形外科や人間ドック、自治体の保健所などで受けられます。

保険適用と自費診療がありますが、自費でも3000〜5000円くらいなので、閉経後は年に一度のペースで測定することがおすすめです。

検査には骨に超音波を当てる方法、両手のＸ線撮影をする方法、腰椎と大腿骨の骨密度を測る方法などがあり、痛みもなく、その日のうちに結果がわかりますよ。

《いつのまにか骨折》が起きやすくなる

夏樹 骨粗しょう症という言葉は知っていても、私を含め、その怖さを正しく理解している人は少ないかもしれません。

伊藤 骨粗しょう症は痛みが生じるわけではないので、危機感が生まれにくいのです。きちんとリスクを知っていただき、ぜひ検査を後回しにしないでほしいと願っています。

夏樹 あらためて、どんな問題が引き起こされるのか、教えていただけますか？

伊藤 まず、骨粗しょう症になると少しの衝撃でも骨折しやすくなるだけでなく、気づかないうちに圧迫によって骨が潰れてしまう、《いつのまにか骨折》が起きやすくなります。特に多いのが、背骨部分の《脊椎圧迫骨折》です。これは普通に生活しているだけで背骨が折れてしまう状態を言い、60代半ばからじわじわと増えていきます。

夏樹 気づかないうちに骨折しているのは怖いですね。

伊藤 「最近背が縮んだ」「背中が丸くなった」という人は、この《いつのまにか骨折》をしている可能性が高いです。尻もちをついた拍子に背骨が潰れてしまうケースもあります。

1つ折れると周辺の骨に負担がかかり、次々に骨折する《ドミノ骨折》を招くことも。痛みがないため放置されがちですが、悪化するとまっすぐ歩けなくなったり、腰痛や誤嚥性肺炎を起こしやすくなったりと、体にさまざまな悪影響が出ることもあります。

夏樹 背中が丸いのは骨折している可能性もあるんですね……。

伊藤 骨粗しょう症を放っておくと、50代、60代から手首、足首、肩の骨折が増えます。70代以降は転倒リスクが増えて、大腿骨や腰椎を骨折することも。そこから要介護状態になってしまう方も少なくありません。

よく「私は骨太」「若い頃から運動している」「一度も骨折したことがない」と安心している方がいますが、残念ながら骨折する可能性は大いにあります。

夏樹 先ほど、手首を骨折してから骨密度を上げる注射を打っているとお話ししましたが、最初は処方された飲み薬を飲んでいたんです。

でもその薬が私には合わず、途中で注射に切り替えました。骨折した年から治療を始めて、翌年に骨密度が7％アップ。その翌年も4％アップと、順調に増えています。

伊藤 素晴らしいです。一般的に、骨密度が若年成人（20〜44歳）の70％以下だと骨粗しょう症と診断され、血液検査で破骨細胞と骨芽細胞のバランスを調べるんですね。結果に問題がなければ、食事や運動習慣を見直すだけで骨密度を上げることができます。

破骨細胞のほうが活発で、骨がどんどん壊されているとわかれば、薬や注射で治療が可能です。

夏樹 いろいろ治療方法があるのですね。

＜後編につづく＞