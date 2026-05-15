「見るに堪えない」人気YouTuber、編集ミス“異常量発生”で動画を非公開「さすがに」「休んだ方が良い」
2人組YouTuber・水溜りボンドのトミーさんは5月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。編集ミスが多発した動画を非公開にしたことを報告し、謝罪しました。
【トミーの謝罪ポスト全文】
コメントでは「さすがにあの差額ミスはやばい算数できないって見られちゃう笑」「え？なにも気付かなかったんだけど笑」「そうだったの？！何も気が付かずつるっと見てた」「全然気づかなかった 楽しくて大好きな動画だったよ〜」「また誤字ってるやん。投稿する前によく見ろよ」「このポストすら誤字ってるんで休んだ方が良いすよ」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【トミーの謝罪ポスト全文】
「体制を整えます」トミーさんは「本日のとみビデオ、編集のミスが異常量発生しており、見るに堪えないと判断したため非公開にします」と報告。「全ては動画を確認し公開僕の責任です。今後こういう事が起きないよう気を引き締めます。また、動画のコメント欄で指摘が多く入っているのにも関わらず対応が遅れて申し訳ありません。体制を整えます」と、謝罪と反省の言葉をつづりました。
「キショい文章を書きました」同日「キショい文章を書きました。決して休むのではなくちゃんと本数は数日以内に担保します」と、YouTube投稿のリンクを載せたトミーさん。ファンからは「うん、これ寝るための休みじゃねぇなって思ってたとこ！」「今すぐ寝てね笑」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)