好きな「ディズニーシーのレストラン」ランキング！ 2位「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、ディズニーリゾートに関するアンケートを実施しました。その中から、好きな「ディズニーシーのレストラン」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「豪華客船でのディナー気分を味わえるから」（20代女性／大阪府）、「特別感があって好きです。友達と女子ディズニーした時よく行ってました」（30代女性／埼玉県）、「豪華客船内でコース料理が堪能できるからです」（40代女性／富山県）といったコメントがありました。
回答者からは「ディズニーシーの中でも別格のレストランで、探検家のクラブをテーマにした重厚な空間で、入った瞬間から非日常に引き込まれるからです」（60代男性／愛知県）、「カクテルやビールも飲めるから大人も楽しめる」（30代女性／神奈川県）、「母と行った思い出のレストラン。レストランで飲むお酒が最高で、歩き疲れた体を美味しいごはんとお酒が癒してくれます。おしゃれで大好きなレストランです」（30代女性／神奈川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：S.S.コロンビア・ダイニングルーム／30票アメリカンウォーターフロントに停泊する豪華客船S.S.コロンビア号にあるダイニング。20世紀初頭のエレガントな雰囲気の中、本格的なローストビーフやグリル料理を堪能できます。6月30日までは、ディズニーシー25周年記念として「ジュビリーガラ」が実施されており、さらに注目を集めているようです（※要予約）。
1位：マゼランズ／44票メディテレーニアンハーバーの巨大なフォートレス（要塞）の中にある、探検家や冒険家たちの集いをイメージしたレストラン。中央にある巨大な黄金の地球儀が回転する神秘的な空間で、特別なコース料理を楽しめます。日常を忘れるような圧倒的な世界観が支持され、1位に輝きました。
回答者からは「ディズニーシーの中でも別格のレストランで、探検家のクラブをテーマにした重厚な空間で、入った瞬間から非日常に引き込まれるからです」（60代男性／愛知県）、「カクテルやビールも飲めるから大人も楽しめる」（30代女性／神奈川県）、「母と行った思い出のレストラン。レストランで飲むお酒が最高で、歩き疲れた体を美味しいごはんとお酒が癒してくれます。おしゃれで大好きなレストランです」（30代女性／神奈川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)