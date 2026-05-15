「爆イケやん」玉井詩織、すっぴん？自撮りショットが話題に！「れ、レベチ…！」「イケメンすぎるっ」
ももいろクローバーZの玉井詩織さんは5月14日、自身のInstagramを更新。セルフィーを披露し、ファンから大きな反響を呼んでいます。
【写真】玉井詩織のイケメン自撮りショット
コメントでは「れ、レベチ…！」「爆イケやん」「あまりにもイケてる……ッッッ！！！！」「イケメンすぎるっ」「暗めのカラーにウルフのしおりちゃん可愛すぎる」「メロすぎ」「髪型最強に似合う！！！！」「イケカワだ、、、」「すっぴんでもこのクオリティ！ゴイゴイスーです」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】玉井詩織のイケメン自撮りショット
「イケカワだ、、、」玉井さんはセルフィーを3枚投稿。おそらくすっぴんのようですが、とても美しいです。ウルフカットのショートヘアの髪形も相まってボーイッシュな魅力が感じられます。
コメントでは「れ、レベチ…！」「爆イケやん」「あまりにもイケてる……ッッッ！！！！」「イケメンすぎるっ」「暗めのカラーにウルフのしおりちゃん可愛すぎる」「メロすぎ」「髪型最強に似合う！！！！」「イケカワだ、、、」「すっぴんでもこのクオリティ！ゴイゴイスーです」などの声が寄せられています。
「過去一かわいいかもしれない」5月12日には『EARLY SUMMER FESTA 2026 -Music and Beer-』に出演した際のオフショットを公開した玉井さん。こちらの投稿では衣装やメイクでフェミニンでかわいらしい雰囲気になっています。ファンからは「ふわふわ可愛いよー！」「過去一かわいいかもしれない」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)