フランス代表のW杯メンバー26人が発表！ デシャン監督がマドリーMFの落選理由を明かす「最も失望した選手だとは言わないが…」
現地５月14日フランスサッカー連盟は、６月に開幕する北中米ワールドカップに臨む同国代表のメンバー26人を発表した。
キリアン・エムバペやウスマンヌ・デンベレ、マイケル・オリーセら主力選手たちが順当に選出された一方で、レアル・マドリーでプレーするエドゥアルド・カマビンガが落選。前回大会のメンバーでもある23歳MFの選外は、フランス国内外で話題を呼んでいる。
そんななか、フランスメディア『L’EQUIPE』によれば、ディディエ・デシャン監督は、カマビンガを招集しなかった理由についてこう述べた。
「今シーズンのパフォーマンスが原因だ。怪我もいくつかあった。競争も非常に激しい。でもカマビンガは最も失望した選手だとは言わないが…３月には代表に選ばれて、少しプレーもしていた。彼の潜在能力や実力は疑っていない。しかし、彼が私に腹を立てるのも当然だ。それは理解できる」
フランス代表の26人は以下のとおり。
GK
マイク・メニャン(ミラン)
ロバン・リセール(RCランス)
ブリス・サンバ(レンヌ)
DF
リュカ・ディーニュ(アストン・ビラ)
マロ・ギュスト(チェルシー)
リュカ・エルナンデズ(パリ・サンジェルマン)
テオ・エルナンデズ(アル・ヒラル)
イブライマ・コナテ(リバプール)
ジュル・クンデ(バルセロナ)
マクソンヌ・ラクロワ(クリスタル・パレス)
ウィリアム・サリバ(アーセナル)
ダヨ・ウパメカノ(バイエルン)
MF
エンゴロ・カンテ(フェネルバフチェ)
マヌ・コネ(ローマ)
アドリアン・ラビオ(ミラン)
オーレリアン・チュアメニ(レアル・マドリー)
ウォーレン・ザイール・エメリ(パリ・サンジェルマン)
FW
マグネス・アクリウシュ(モナコ)
ブラッドレー・バルコラ(パリ・サンジェルマン)
ラヤン・シェルキ(マンチェスター・シティ)
ウスマンヌ・デンベレ(パリ・サンジェルマン)
デジレ・ドゥエ(パリ・サンジェルマン)
ジャン＝フィリップ・マテタ(クリスタル・パレス)
キリアン・エムバペ(レアル・マドリー)
マイケル・オリーセ(バイエルン)
マルキュス・テュラム(インテル)
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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キリアン・エムバペやウスマンヌ・デンベレ、マイケル・オリーセら主力選手たちが順当に選出された一方で、レアル・マドリーでプレーするエドゥアルド・カマビンガが落選。前回大会のメンバーでもある23歳MFの選外は、フランス国内外で話題を呼んでいる。
そんななか、フランスメディア『L’EQUIPE』によれば、ディディエ・デシャン監督は、カマビンガを招集しなかった理由についてこう述べた。
フランス代表の26人は以下のとおり。
GK
マイク・メニャン(ミラン)
ロバン・リセール(RCランス)
ブリス・サンバ(レンヌ)
DF
リュカ・ディーニュ(アストン・ビラ)
マロ・ギュスト(チェルシー)
リュカ・エルナンデズ(パリ・サンジェルマン)
テオ・エルナンデズ(アル・ヒラル)
イブライマ・コナテ(リバプール)
ジュル・クンデ(バルセロナ)
マクソンヌ・ラクロワ(クリスタル・パレス)
ウィリアム・サリバ(アーセナル)
ダヨ・ウパメカノ(バイエルン)
MF
エンゴロ・カンテ(フェネルバフチェ)
マヌ・コネ(ローマ)
アドリアン・ラビオ(ミラン)
オーレリアン・チュアメニ(レアル・マドリー)
ウォーレン・ザイール・エメリ(パリ・サンジェルマン)
FW
マグネス・アクリウシュ(モナコ)
ブラッドレー・バルコラ(パリ・サンジェルマン)
ラヤン・シェルキ(マンチェスター・シティ)
ウスマンヌ・デンベレ(パリ・サンジェルマン)
デジレ・ドゥエ(パリ・サンジェルマン)
ジャン＝フィリップ・マテタ(クリスタル・パレス)
キリアン・エムバペ(レアル・マドリー)
マイケル・オリーセ(バイエルン)
マルキュス・テュラム(インテル)
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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