ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【天気と交通情報】気温が30℃近くまで上がる見込み 暑さや紫外線の… 【天気と交通情報】気温が30℃近くまで上がる見込み 暑さや紫外線の対策をしっかり（15日午前6時50分）《長崎》 【天気と交通情報】気温が30℃近くまで上がる見込み 暑さや紫外線の対策をしっかり（15日午前6時50分）《長崎》 2026年5月15日 12時24分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 15日の日中は、気温が30℃近くまで上がる見込みです。 暑さや紫外線の対策をしっかりして、お出かけください。 ※詳しくは動画でご覧ください リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 休業手当支給とうその申請「コロナ禍の雇用調整助成金 1366万円を不正受給」五島市の旅行業者《長崎》 自然の豊かさを絵と陶芸で表現「五島のパワーを感じ取って」若手作家の個展 五島市で開催《長崎》 JR長崎駅前東口の旧高架広場にかわる「南側と北側結ぶ 新たな歩道橋」15日から供用開始《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 仏壇, 老後, 埼玉, 慰霊祭, 神事, 徳島, リハビリ, 在宅医療, 神奈川, 静岡