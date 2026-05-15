「大相撲夏場所・６日目」（１５日、両国国技館）

左足首を痛めて初日から休場していたかど番の大関安青錦（２２）＝安治川＝が全休し、７月の名古屋場所で大関から関脇に陥落することが決まった。師匠の安治川親方（元関脇安美錦）が「休場を決めた。無理はさせられない」と語った。

安青錦は１月の初場所で新大関優勝を決め、双葉山以来８９年ぶりとなる新関脇場所に続く２場所連続優勝を達成。今年春場所は綱とりに挑んだが、左足小指を骨折し、７勝８敗で入門以来初めて負け越した。

春巡業を途中離脱し、場所前に相撲を取る稽古を再開していたが左足首を負傷。「左足関節捻挫、左足関節外側靱帯損傷」の診断書を提出し、初の休場となっていた。

途中出場を目指す方針を掲げてきたが安治川親方は「安青錦の相撲が取れる体ができるように。私が決めました」と決断。決断を伝えられた安青錦は「分かりました」と応じたという。規定で名古屋場所で１０勝すれば大関に復帰できる。親方は「来場所は１０勝ではなく優勝を目指す。そのために休むのだから」と語った。

場所後の大山親方（元小結北勝富士）、桐山親方（元関脇宝富士）の引退相撲、６月のパリ公演は参加の方針。大関在位３場所は名寄岩、三重ノ海に並び、在位２場所（五ツ島、武双山、貴景勝）に次ぐ最短陥落となる。なお、武双山、貴景勝、三重ノ海は関脇に陥落した場所で１０勝以上を挙げて大関に復帰している。