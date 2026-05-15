新潟県長岡市に本社を置くグローカルマーケティングは14日、2026年3月期（2025年4月1日～2026年3月31日）の決算を公表しました。

売上高は3億8797万円（前期比6.5%増）と増収を達成しました。



一方、今後の成長に向けた人員体制の強化に伴う給与・採用費の増加により、営業利益は477万円（同31.6%減）、経常利益は540万円（同15.9%減）と減益となりました。



当期純利益は1156万円（同213.6%増）と前期の約3倍超に拡大しました。これは、繰延税金資産（将来の税負担の軽減が見込まれる資産）の回収可能性を検討した結果、法人税等調整額（益）728万円を計上したことが主な要因です。

定時株主総会は2026年6月26日に開催される予定です。



なお、同社は現時点で配当の実施を予定しておらず、2027年3月期の配当金額も未定としています。



2027年3月期の通期業績予想として、売上高4億8000万円（前期比23.7%増）、営業利益2000万円（同319.2%増）、経常利益1900万円（同251.7%増）、当期純利益1300万円（同12.4%増）を見込んでいます。