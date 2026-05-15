見取り図のリリーが１４日、テレビ朝日系「見取り図じゃん」で、「最近オファーを断ったみんなが知ってる番組」を告白した。

この日は新企画「芸人トークヒットマン」を放送。出演芸人たちが質問を用意。指名された芸人がその質問が貼られた紙をおもちゃのピストルで打ち抜けば、ピストルを撃った芸人が他の芸人に質問を答えさせることができる。

オズワルド伊藤は「最近オファーを断ったみんなが知ってる番組」という質問を選択し、答える芸人にリリーを指名。震えながらも伊藤は紙を打ち抜いたことから、リリーは渋々答えることに。

さらば青春の光・森田哲矢は「しかも、ちゃんと出たくなくて断ったやつな！」と念押し。リリーは「二度とオファー来ないだろうな…」と言った後「一番近々は…逃走中だよ！」と叫んだ。

他の出演者からは「逃走中から逃げた？「逃走中から逃げ切れるの？」など騒然。リリーは「２回連続だよ！」とも言い、「出たらいいのに」というツッコミに「朝早いんだよ！」と本音をぶちまけた。

「楽しいだろ、逃走中」と言われるも、リリーは「そういうやつが出ればいい」とポツリ。相方の盛山は、前回の「逃走中」に「俺だけ出たんだよ。俺は楽しくて出た」といい、そのとき共演したコロコロチキチキペッパーズ・ナダルは「（相方の）西野は普通にオファーきてない」と暴露していた。