楽天の石井一久GM（52）が15日、本拠の「楽天モバイル 最強パーク」で取材に応じ、同日に支配下登録された金子京介内野手（22）について言及。「ファームで（本塁打を）5本以上打っている人で100打席いっていないのは金子ぐらい。そういうところに魅力を持っている打者」と期待した。

その上で「コンタクト率が少し弱いところがある。そういう意味で支配下に上がった方が打席も確保できるし、他の育成選手の成長の部分のスペースは空けられる」と狙いを説明。「（金子は）1軍に上がる権利があるので、直近でちょっと見てみようっていう話も出てくるかもしれない」と語った。

これで楽天は支配下登録選手が上限の70人に到達したが、「別にそこに解決方法がないわけでもないので、あまり大きく捉えていません。それよりは、さっき言った育成の部分で金子だけじゃなく、いろいろなところに加速力はつくかなと思います」と期待した。

金子は盛岡大付から神奈川大を経て、昨秋の育成ドラフト4位で楽天に入団。ファームでは34試合に出場。87打席で、打率・234、いずれも東地区2位の7本塁打、21打点（14日現在）をマークしている。