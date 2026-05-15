米空軍の元情報員モニカ・ウィット被告/FBI

（CNN）米連邦捜査局（FBI）は14日、イランのスパイだったとして2019年に起訴された米空軍の元情報員について、逮捕につながる情報に20万ドル（約3100万円）の賞金をかけると発表した。

FBIが行方を追っているのはモニカ・ウィット被告。13年にイランに亡命したと思われているが、今も所在は不明で、「（イランの）不正行為に加担し続けている可能性が大きい」とFBIは見る。

FBIワシントン支部は、「FBIは忘れていない。イランの歴史上重大なこの局面において、同被告の居場所を知る人がいると確信している」との声明を発表した。

ウィット被告は空軍特殊捜査部隊の元情報員で、03年から08年にかけ、任務のため中東に派遣されていた。

19年に当時の米司法次官補は、ウィット被告がイランに狙われて雇われたと主張。イランに亡命したウィット被告は「極秘情報収集計画」の存在と、ある米軍情報員の身元に関する情報をイランに提供し、「この人物の生命を危険にさらした」と述べていた。

起訴状によれば、ウィット被告は12年1月〜15年5月ごろにかけ、イランなどの各地でイラン人と共謀し、米国の国防関連情報などを提供したとされる。

イラン政府は亡命したウィット被告に対して住宅やコンピューターなどを提供し、イランのために働かせたとされる。

ウィット被告と共に、イラン人4人もコンピューターへの不正侵入罪やなりすましの罪で起訴されていた。