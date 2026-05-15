◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ジャイアンツの李政厚（イ・ジョンフ）外野手（２７）が１４日（日本時間１５日）、敵地・ドジャース戦に「１番・右翼」で先発出場。５回に放った同点の３号２ランは、ドジャースタジアム騒然のランニング本塁打となった。

０―２の５回２死一塁。２ストライクから右腕シーハンの高めの９４・８マイル（約１５２・６キロ）直球にやや詰まりながらも、左翼線に落とした。ドジャース左翼のＴ・ヘルナンデスは跳ねた打球がスタンドに入ってボールデッドになると思ったのか、ボールを見送るような緩慢な動きを見せた。しかし、打球はファウルゾーンのフェンスに当たって戻ってきた。レフトを転々としている間に、一塁走者はもちろん、打者走者の李政厚も快足を飛ばして一気に生還。ガッツポーズを繰り出してほえた。飛距離２２５フィート（約６８・６メートル）のホームランだった。

父は中日でプレーしたイ・ジョンボム。愛知県生まれの李政厚は、イチロー（マリナーズなど）に憧れて背番号「５１」を背負っている。今年３月のＷＢＣにも出場した“韓国のイチロー”が本家級のランニングホームラン。イチローも２００７年のオールスターで球宴史上初のランニングホームランを放ってＭＶＰに輝いたが、球場はジャイアンツの本拠地ＡＴ＆Ｔパーク（現オラクルパーク）だった。