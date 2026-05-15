今日15日(金)の東海地方は、安定して晴れる所が多く、にわか雨は一部の地域となるでしょう。週末(16日・17日)は、一段と暖かい空気に覆われて、気温がさらに上がる見込みです。急な暑さは熱中症のリスクが高まるため、体調管理に十分注意してください。

今日15日(金) 安定して晴れる所が多い にわか雨は一部の地域

今日15日(金)の東海地方は、上空の寒気が抜けたため、大気の状態が安定しています。今夜にかけて、安定して晴れる所が多いでしょう。三河山間部や三重県南部、静岡県の山間部の一部では、湿った空気の影響で、一時的に雨が降る可能性があります。ただ、昨日14日までの激しい雨や雷雨の心配はない見込みです。洗濯物は乾いたら、早めに取り込むとよさそうです。

日差しが強いため、外出の際は、帽子や日傘の活用、日焼けどめクリームなどで、紫外線対策を心掛けてください。最高気温は25℃前後の所が多いでしょう。屋外での活動や激しい運動をする際は、こまめに水分や休憩をとるなどして、熱中症に注意してください。

週末(16日・17日)は晴れて日差しが強い 雨の心配はほぼなし

明日16日(土)から17日(日)は、本州付近は高気圧に覆われるでしょう。乾いた空気に覆われるため、雲が少なく、日差しが強い状態が続く見込みです。雨の心配もほとんどなく、行楽日和となりますが、急な暑さに注意が必要です。

週末(16日・17日)の最高気温予想 どこで暑い?

明日16日(土)の最高気温は、名古屋や岐阜で29℃、津と静岡で25℃の予想です。内陸部では30℃に迫る暑さになる見込みです。名古屋や岐阜では、6月下旬並みの暑さになるでしょう。

17日(日)は、さらに気温が上がり、最高気温は名古屋や岐阜で32℃、津で29℃、静岡で28℃の予想です。愛知県や岐阜県、三重県では、7月並みの暑さとなる所が多く、30℃以上の真夏日が急増する見込みです。なお、名古屋や岐阜で30℃以上を観測すれば、今年初めての真夏日となります。

近年、5月でも熱中症で救急搬送される方が多くなっています。特に、30℃前後まで上がる日や、前日から急に気温が上がる日は、熱中症で救急搬送される方が増加します。5月だからといって油断せず、土日は熱中症に警戒してください。

週間天気 19日(火)まで暑さ続く 20日(水)以降は梅雨の走り

19日(火)まで、晴れて、気温の高い状態が続くでしょう。名古屋や岐阜、多治見では、連日30℃以上の真夏日が予想されます。紫外線対策と熱中症対策を万全にしてお過ごしください。

20日(水)以降は、梅雨前線が北上し、本州付近にかかりやすくなる見込みです。来週後半にかけて、梅雨の走りで、大雨になる恐れもあります。大雨の備えは早めに行うようにしましょう。

今週末は、安定して晴れるため、洗濯や布団干しがおすすめです。