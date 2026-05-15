山下智久、初の番組収録当日に骨折の大けが…ピンチをチャンスに変えた“まさかの行動”に「もう、忘れられないです」
歌手で俳優の山下智久（41）が15日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に生出演。忘れられない経験を明かした。
【写真】シャツがはだけ…タンクトップから鎖骨チラリな山下智久
きょう公開の映画『正直不動産』で共演する俳優の福原遥（27）とともにゲスト出演。山下は今年で30周年を迎える芸能生活を振り返った。1996年、11歳で芸能界入りしたが、ジュニアとして初めて迎えた番組収録の当日に、骨折の大けがを負ってしまったという。
山下は「はしゃぎすぎて。午前中、学校で骨折して。せっかく今日呼ばれたのに、行かないわけにはいかない」と思い、手術の必要性もあるけがにもかかわらず、痛み止めを飲んで、収録現場に向かったという。
しかし、関係者から「出られるわけないよ」と告げられ、当日は収録を見学していたという。山下は当時を「もう涙、涙で。人生の一番のチャンスを逃したんじゃないかと思って」と振り返ったが、結果的に「あいつ根性あるぞ、みたいになって（番組に）呼ばれるようになりました」と語り、スタジオを驚かせた。
山下はこの経験を「もう、忘れられないです」と語り、MCのハライチ澤部佑も「戦国武将のエピソード」みたいと驚いた。
【写真】シャツがはだけ…タンクトップから鎖骨チラリな山下智久
きょう公開の映画『正直不動産』で共演する俳優の福原遥（27）とともにゲスト出演。山下は今年で30周年を迎える芸能生活を振り返った。1996年、11歳で芸能界入りしたが、ジュニアとして初めて迎えた番組収録の当日に、骨折の大けがを負ってしまったという。
しかし、関係者から「出られるわけないよ」と告げられ、当日は収録を見学していたという。山下は当時を「もう涙、涙で。人生の一番のチャンスを逃したんじゃないかと思って」と振り返ったが、結果的に「あいつ根性あるぞ、みたいになって（番組に）呼ばれるようになりました」と語り、スタジオを驚かせた。
山下はこの経験を「もう、忘れられないです」と語り、MCのハライチ澤部佑も「戦国武将のエピソード」みたいと驚いた。