King Gnu「Stardom（雨燦々）」、「合算シングル」自身6作目のミリオンポイント達成【オリコンランキング】
King Gnuの「Stardom（雨燦々）」が、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計した「オリコン週間合算シングルランキング」において、自身6作目のミリオンポイントを達成した。
【画像】King Gnu「Stardom（雨燦々）」ミリオンポイント記録の内訳
最新5月18日付で、週間0.2万PT（2,286PT）を獲得。累積ポイントが、100.1万PT（1,000,561 PT）に到達した。
【累積ポイントの内訳 ※添付の円グラフ参照】CD：3.7万PT／ストリーミング：89.6万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：6.8万PT
表題曲の「Stardom」は、2022年のNHKサッカーテーマソング。TBS系日曜劇場『オールドルーキー』主題歌だった「雨燦々」も収録されている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞
【画像】King Gnu「Stardom（雨燦々）」ミリオンポイント記録の内訳
最新5月18日付で、週間0.2万PT（2,286PT）を獲得。累積ポイントが、100.1万PT（1,000,561 PT）に到達した。
表題曲の「Stardom」は、2022年のNHKサッカーテーマソング。TBS系日曜劇場『オールドルーキー』主題歌だった「雨燦々」も収録されている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞