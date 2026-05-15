◇大相撲夏場所6日目（2026年5月15日 両国国技館）

夏場所初日から休場したカド番大関の安青錦（22＝安治川部屋）が今場所は出場せず、全休することになった。「無理はさせられない。安青錦の相撲が取れる体ではないので、私が判断しました」。師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）が決断を明かした。

安青錦の全休は23年秋場所での初土俵以来初めて。このまま出場しなければ在位わずか3場所で大関から陥落する。新大関からの短命大関としては、昭和以降では五ツ島、武双山、貴景勝の2場所に次ぎ、名寄岩、三重ノ海と並ぶ。

新大関の初場所で2度目の優勝を果たし、春場所は綱取りだった。ところが場所中に左足小指を骨折し、千秋楽で敗れて初土俵以来初めて7勝8敗と負け越した。今月6日の出稽古では左足首も負傷したため「左足関節捻挫、左足関節外側じん帯損傷。今後約3週間の加療を要する見込み」との診断書を提出して初日から休場していた。

それでも再出場しないと決めたのは、より万全な状態で復帰させるためだった。「出るからには優勝させるつもり」。名古屋場所は10勝すれば大関復帰できる特例があるが、眼中にない。

安青錦に決断を伝えると「分かりました」と応じたという。毎日のように稽古場へ降り、治療も並行。場所後の30日に元関脇・北勝富士（現大山親方）、31日には元関脇・宝富士（現桐山親方）の引退相撲があり、6月13、14日にはパリ公演も控える。「大関としての役目を果たせるように」と場所後から復帰の見通しと言う。