今回は、小学校でいじめに遭った女性が、同窓会に行った結果についてのエピソードを紹介します。

小学校の同窓会があると知り…

「小学生の頃、同級生の女子たちからいじめられていました。なんとか不登校にはなりませんでしたが、その子たちと離れるために私立中に入学。中学以降はいじめられた過去を忘れるほど、楽しい毎日を過ごせました。

そしてこの前、小学校の同窓会があると知り、ドキドキしましたが、参加してみることにしたんです。かつて私をいじめた女子たちも来ると聞き、『あの人たち、今どうしてるのかな……』と気になり、対面したいと思ったからです。

同窓会会場では、みんな私が誰なのか分からないようで、困惑していました。というのも私は小学校時代かなりぽっちゃりしていて、そのせいでいじめられたのですが、高校生のときにダイエットして痩せ、別人のようになったためでしょう」（体験者：20代女性・大学生／回答時期：2024年10月）

▽ この後この女性をいじめた女子たちにも会ったそうですが、ひたすら気まずそうにしていたようです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。