タクマが急伸し新高値、今期増益増配計画と自社株買いを材料視

タクマ<6013.T>が急伸し、上場来高値を更新している。同社は１４日の取引終了後に２６年３月期の連結決算を発表。あわせて２７年３月期の業績予想を公表し、今期の売上高は前期比１５．３％増の１９１０億円、最終利益は同１２．１％増の１５４億円となる見通しを示した。前期に続き過去最高益の更新を予想する。また、前期の配当を６円増額したうえで、今期の年間配当予想は前期比１５円増配の１０８円とした。自社株買いの実施も開示しており、これらを材料視した買いが集まった。



プラント建設工事が順調に進捗すると想定。メンテナンス需要の増加も見込む。２６年３月期の売上高は前の期比９．６％増の１６５６億２０００万円、最終利益は同３２．１％増の１３７億３２００万円だった。自社株買いは、総数２００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．７５％）、取得総額４０億円を上限に５月１５日から９月７日まで実施。取得した株式の全てを１０月３０日に消却する。



出所：MINKABU PRESS