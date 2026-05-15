「あすけん」公式！ 1人分121kcalのヘルシーなベイクドチーズケーキ
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話題のレシピ本や最新のレシピ本の中から「これだけは絶対に食べてほしい！」というイチオシのレシピをピックアップ。プロの知恵が光る一皿で、いつもと違う新鮮な味に挑戦してみませんか。
今回は、AI食事管理アプリとしておなじみの「あすけん」が贈る初のスイーツレシピ本『あすけん公式 200kcal台スイーツ大全』から、炊飯器で作る「ベイクドチーズケーキ」のレシピをご紹介します。
1つあたり【121kcal】／たんぱく質5.9g／脂質8.9g／糖質19.5g
Point
クリームチーズと水切りヨーグルトを組み合わせ、濃厚さはそのままにカロリーを抑えています。
砂糖を使わずラカントを使うことでさらにカロリーダウン。
ブルーベリーには、抗酸化作用のあるアントシアニンが含まれています。
■材料（5合炊き炊飯器1台・6等分）
クリームチーズ…100g
ラカントS顆粒…70g
卵…3個（165g）
レモン汁…小さじ2（10g）
ギリシャヨーグルト（水切りヨーグルト）…100g
ベーキングパウダー…4g
片栗粉…20g
バター…少々（1g）
ブルーベリーソース
【a】冷凍ブルーベリー…60g
ラカントS顆粒…15g
レモン汁…10g
■作り方
（1）ボウルに常温にしたクリームチーズを入れ、ヘラでペースト状になるまで混ぜる。ラカントS顆粒を加え、すり混ぜる。
（2）卵を1個ずつ加え、その都度混ぜる。
（3）レモン汁、ギリシャヨーグルトを加え、電動泡立て器でダマがなくなるまで混ぜる。
（4）ベーキングパウダー、片栗粉を加え、均一になるまでさらに混ぜる。
（5）炊飯器の内釜に薄くバターを塗る。（4）を流し入れ、通常炊飯で炊く。竹串を刺して生の生地がついてこなければできあがり。
（6）熱いうちに内釜を外側から軽く叩き、取り出しやすくする。粗熱が取れたら皿をかぶせ、ひっくり返して取り出す。冷蔵庫で3時間以上冷やす。
（7）耐熱容器にaを入れ、ラップをして600Wの電子レンジで1分30秒〜2分加熱する。
（8）ブルーベリーをフォークで潰し、ラップなしで1分加熱して冷ます。
（9）（6）を6等分に切り分け、（8）のブルーベリーソースをかける。
※電子レンジの加熱時間は600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
※炊飯器を使った調理は、炊飯器調理に対応している機種をご使用ください。機種によっては焦げつくことがあります。炊飯器の取扱説明書をご確認のうえ、お使いください
■「あすけん」とは？
食事画像やバーコードを読み取るだけでカロリーや栄養素を自動計算してくれるAI食事管理アプリ。カロリーと各種栄養素の過不足や食事バランスをグラフで表示。記録された食事・運動の内容に応じて、管理栄養士が監修したアドバイスが毎日無料でチェックできます。
監修／道江美貴子（asken） レシピ考案／金丸利恵（asken） 撮影／新居明子
※本記事はあすけん著、道江 美貴子監修の書籍『あすけん公式 200kcal台スイーツ大全』（ワニブックス）から一部抜粋・編集しました。