ポルノグラフィティ、水滴の中にいるような視点で撮影された新アーティスト写真公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

現在、28ヵ所35公演に及ぶ全国ツアー『20thライヴサーキット”水”』を開催中のポルノグラフィティが、新アーティスト写真を公開した。

■「種は眠り、水に目覚め、果実となって響き始める」

今回のビジュアルは、まるで水滴の中にふたりがいるような視点で撮影。

“種・水・果実”と題した、EPリリースから、全国ツアー、アルバムリリースまでの一連のプロジェクトのど真ん中である「水」をテーマに、楽曲がツアーで育ち、実っていく過程を写真で表現している。

「種は眠り、水に目覚め、果実となって響き始める」。

“水“ツアーを経て、草木が芽吹き、果実が実るまでの過程を、ぜひ楽しもう。

■13thアルバム『果実』はどのような作品になるのか？

これまで、アルバムや楽曲のリリース後に、それらを引っ提げツアーを開催することが常となっていたポルノグラフィティ。

しかし、今回は未発表の新曲を含めツアーで先に楽曲を披露。ツアーを通して観客の熱気や歓声など様々な想いが種への刺激となり、栄養となってアルバム『果実』へと育っていく。

約4年ぶりのリリースとなる13thアルバム『果実』はどのような作品になるのか。新しいビジュアルの足元に小さく広がる草木が、どのような表現に生まれ変わるのか――。

蒔かれた種が水に触れ、あらたな響きを帯びた果実となって完成するアルバムを、心待ちにしよう。

デビューから27年を迎えてもなお、新しいチャレンジを続けるポルノグラフィティ。その動向から目が離せない。

■リリース情報

2026.02.11 ON SALE

DIGITAL EP『種』

https://pornograffitti.lnk.to/Seed

■関連リンク

『20thライヴサーキット”水”』特設サイト

https://sp.pornograffitti.jp/13thal-20thlc/water/

ポルノグラフィティ OFFICIAL SITE

https://www.pornograffitti.jp/