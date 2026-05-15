齋藤飛鳥がロングを卒業し、ニューヘアに！別人級のオーラを放ち、微笑む姿に「大人飛鳥ちゃん」「無敵すぎる」と歓喜の声続々

【写真】「髪切ったよ」とロングヘアをバッサリカットしてニューヘアを披露した齋藤飛鳥

齋藤飛鳥が自身のInstagramを更新し、トレードマークのロングをバッサリとカットしたニューヘアを披露した。

■齋藤飛鳥「髪切ったよ」と新しいヘアスタイルを披露

齋藤は「髪切ったよ」と、ハサミの絵文字を添えて報告。併せて公開されたのは、オフホワイトのレース編みニットブラウスを纏い、公園の緑に溶け込むショット。そこには、肩のラインまで大胆にカットされた齋藤のニューヘアが収められている（1枚目）。続けて、室内でのショットでは、短くなった毛先を口元に寄せて微笑む姿（2枚目）や腕を組みながら新しいレングスの質感を確認するかのような仕草（3枚目）、サイドから捉えたシルエット（4枚目）も披露した。

さらに、チャーハン、エビフライ、ケチャップで“マイウェイ”と綴られたオムライス、もんじゃ、コロッケ、パスタ、ジョッキに注がれたビールなど、飾らない日常を感じさせるグルメのショットも大量に公開。

また、ハッシュタグ「#ヘアカットの様子を密着してもらったよ」「#sweet」と添えられており、自身がレギュラーモデルを務めるファッション誌『sweet』がヘアカットの様子に密着したことも明かしている。

SNSには「大人飛鳥ちゃん」「無敵すぎる」「大人感増してる」「ショートも素敵」「めっちゃ可愛い」と歓喜の声が続々と集まっている。

■短くなった髪を外はねアレンジでより大人な雰囲気に

5月13日、リニューアルしたMIU MIU銀座店で開催された「Miu Miu Jazz Club」に出席した齋藤。

「miu miuらしいクールでシャープなレイヤードスタイルがお気に入りです」と語る齋藤は、MIU MIUを完璧に着こなす姿を披露した。さらに「ばっさり切った髪は、新たな気持ちでスタイリングができてたのしい！」とコメント。短くなった髪を外はねアレンジをし、美しさ際立つ姿（1枚目）を公開。続けて、引き締まったウエストを覗かせる大胆な全身ショット（2枚目）や、ステージを見つめる横顔（3枚目）、そして「やっとのんさんにお会いできました！また会えたらなあ」と喜びを綴った、のんとの笑顔の2ショット（4枚目）も公開。

■ロングヘアがトレードマークだった齋藤

かつて出演したソニー損保の自動車保険CM撮影時のオフショットを振り返れば、腰まで届くような美しい黒髪の齋藤。見比べてみると、今回、かなり大胆にカットしたことが分かる。