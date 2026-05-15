シカゴを本拠地とするホワイトソックスとカブスが15日（日本時間16日）から、Wソックス本拠のレート・フィールドで3連戦を戦う。両チームが好調の状態で対戦する「ウィンディシティ・シリーズ」。シカゴの街が18年ぶりの熱狂に包まれる。

ホワイトソックスはこの日のロイヤルズ戦に6―2で勝利し、6連勝した昨年9月以来の5連勝で、貯金を今季初の「1」に。22勝21敗でア・リーグ中地区首位のガーディアンズに1ゲーム差に迫った。

カブスはナ・リーグ東地区首位のブレーブスを相手に零封勝ちを収め、10連勝の直後に喫した連敗を4でストップ。28勝16敗で、同中地区2位のブルワーズに2.5差を付け、首位に立っている。

「USAトゥデイ紙」のボブ・ナイチンゲール記者によると、両軍が勝ち越した状態で対戦するのは、コロナ下で短縮シーズンとなった20年を除くと08年以来。自身のXに「驚くべきことに、今週末のカードは、2008年6月27日〜29日にリグレー・フィールドで行われた対戦以来、実に18年ぶりの出来事となります」と投稿した。

カブス・今永昇太は13日（同14日）に登板したため、出番はないことが予想されるが、鈴木誠也、村上宗隆と両軍とも日本選手が主軸を務めるだけに、日本でも注目度が高まる一戦となりそうだ。