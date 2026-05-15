「何でも腐らずやってきた」シャンプーハットと、人生を賭けたTHE SECONDに挑むリニアの覚悟
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結成16年以上の漫才師による漫才賞レース「アサヒ ゴールド presents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」(5月16日(土)18:30〜23:10 生放送 ※一部地域では放送時間が異なります)。
グランプリファイナル第3試合では、シャンプーハットとリニアが激突する。運命の一戦を前に、ノックアウトステージを勝ち上がった直後の両者に話を聞いた。
グランプリファイナル第3試合で激突するシャンプーハット(左)とリニア(右)
ふんどしを締め直して漫才と向き合い直したシャンプーハット
ノックアウトステージEブロックを勝ち上がった結成32年目のシャンプーハット(左:恋さん、右:てつじ) 所属:吉本興業
――グランプリファイナル進出おめでとうございます！ノックアウトステージを終えられた率直な感想を教えてください。
てつじ：ただただ嬉しいです。大阪ではいろんなテレビ局の人や作家さんに「シャンプーハットおもろい」と思ってもらって、ずっと使っていただいているので、その答え合わせというか、「シャンプーハットってやっぱおもろかってんな」と言われる大会にしたいと思います。
てつじさん
恋さん：もちろん勝てると思って来ているんですけど、なかなかしんどい 2戦でしたね。もうほんまに一段落です。
――ノックアウトステージに向けて、特別な準備はされましたか？
てつじ：6分半だけは過ぎんようにというのは、ずっと思ってきました。
恋さん：初戦の時は初戦のネタを劇場で下ろして。1回勝ってからは今回のネタの一言一句を、ずっと詰めてきました。今日の本番は今までで一番短く収まりましたね。
てつじ：本当にテンポもよかったですね。やっぱり、ウケるとそこをもっと広げようかなと思うんですが、そこをこらえるとか。今日も一瞬あれ言おうかなと思ったけど、ぐっとこらえました。
恋さん：でも、最後に時計を見たら、多分こらえんくてももうちょっとだけならいけましたね。
――マイナビニュースの読者からは、「仕事でつらいことがあった」「報われないことが結構多い」という声も聞かれます。ぜひ、お2人からアドバイスをお願いします。
てつじ：やっぱり何でも腐らずやることですね。誰か絶対に必要としてくれてる人がいてるんで。それは人数じゃなくて、その思いの強さやと思います。だから、腐らずやってください。絶対に誰かは見てる。
「動きをやめたら本当に報われない。だから、動き続けるべき」と恋さん
恋さん：我々も今回報われただけで、報われてない人の方が多いですからね。でも、負けてきた 3年もそれはそれで楽しかったし、そこで生まれた縁もあるから全くの無駄はない。目標と違うところに行っちゃったりはするけど、その動きをやめてしまったら本当に報われないんで、動き続ける方がいいんじゃないですか。
――お2人にとって THE SECOND はどのような大会になりますか？
てつじ：勝ちたい負けたいじゃなくて、あらためて自分を見つめ直させてもらえるいい大会やなと思う。今までは外に向けて自分がどう思われたいみたいなことを考えていましたが、THE SECOND は自分を見つめる大会やという意識が強いですね。
恋さん：ありがたいですね。我々は参加したくてもできる大会がなかったので、そういう意味ではもうめっちゃ楽しいのと、この大会のおかげで漫才への向き合い方でもう一回ふんどしを締め直したところがあります。普段やったらもう慣れすぎてネタ合わせもせずに漫才をやるんですよ。それを、「よう考えたら、あのくだりいらんのよ」とか言って、ほんまに一言一句詰めていく作業は新鮮でしたね。
てつじ：あれ、同じことずっと言ってるよなとかね。見てる方は、それが楽しかったりもするんでしょうけど。
恋さん：そういう意味では、THE SECONDは我々を進化させてくれた大会だと思っています。
――グランプリファイナルへの意気込みをぜひお伺いさせてください。
てつじ：せっかく全国で漫才できるので、1本でも多くしたいですね。それで、合計を3本にできた時には、いい結果が待っているんやろなと思っています。
恋さん：風水の本を読んだら、リビングの南東に観葉植物のパキラを置いたらいいって書いてあったから、パキラを置いて本番まで枯らさないように水をあげようと思います。
「パキラを枯らさないようにする」という恋さんの思わぬ意気込みに、「パキラは大丈夫よ」とツッコむてつじさん
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THE SECONDに人生をかけて全ベットしてきたリニア
ノックアウトステージGブロックを勝ち上がった結成18年目のリニア(左:しょうへい、右:酒井啓太) 所属:プロダクション人力舎
――グランプリファイナル進出おめでとうございます！ノックアウトステージを終えられた率直な感想を教えてください。
酒井：賞レースの決勝に行く人が「夢みたいです」や「実感が湧かないです」と言っているのを傍で見ていてずっと「嘘つけ」と思っていました。でも、実際に自分がその立場になると本当にそうですね。ちゃんとは実感湧いてなくない？
しょうへい：確かに。こんなインタビューや写真を撮られたりすることがあるんですね。
しょうへいさん
酒井：それがもう俺たちからすると夢じゃない。こういう機会が増えていったら、もしかしたら実感が湧くんですかね？今は本当にただただ嬉しいです。
――ノックアウトステージに向けて、特別な準備はされましたか？
酒井：僕らは本当にTHE SECONDに全ベットしていて、THE SECONDで決勝に行くためのライブを 1年通してずっとやったりしてきました。他の方も努力されているでしょうけど、これだけに集中してやっている人は他にいないと言えるだけの準備はしてきたと思います。
しょうへい：同じネタをやりすぎて、ずっとライブに来てくれているお客さまがいたら本当にすみません。
酒井：僕らは主催ライブを月1でやっているんですけど、8ヶ月ぐらい同じネタをやっています。毎回来てくれる方には本当に申し訳ないです。
しょうへい：でも、それは全て決勝に行くためなんです。
酒井：だから、今日の結果をみんなが喜んでくれていたら、僕らも本当に嬉しいです。
――マイナビニュースの読者からは、「仕事でつらいことがあった」「報われないことが結構多い」という声も聞かれます。ぜひ、お2人からアドバイスをお願いします。
酒井：僕はスベっちゃったとか嫌なことが起きた時は、基本的に落ち込むとしんどいから、「どうしたら回避できたんだろう」や「どうやったら改善できるんだろう」って方向に思考をすぐ切り替えます。そうすると、落ち込む暇がなくなるから、逃げの方法としてはよくしていますね。
ビジネスマンも参考にしたいマインドを教えてくれた酒井さん
しょうへい：逆に僕はもしスベったとしたら、もう忘れていますね。趣味が料理なので、料理を作ってストレスを発散します。
酒井：ムカつきますけどね。めっちゃスベった日に餃子を皮から作っているところをインスタのストーリーに上げたりしているから、「スベった日に、そんな本格的に作るな」と思ったりはします。でも、ストレス発散ができているのはいいことです。
――お2人にとってTHE SECONDはどのような大会になりますか？
酒井：人生を賭けられる大会ですね。第1回大会の時はまだ僕らは M-1組で、M-1(グランプリ)がダメだったら解散もある感じの雰囲気の中、THE SECONDの第1回大会を見させてもらいました。そこで先輩方が小手先ではなく、本当に自分の持っている漫才の全てで戦っていた姿がめちゃくちゃかっこよかったです。だから僕らもここに立ちたいとつなぎ止められたところがあるので、そこから全部THE SECONDにかけています。
しょうへい：本当にありがたいですね。本当に第5回もぜひお願いします。
――グランプリファイナルへの意気込みをぜひお伺いさせてください。
酒井：優勝しますとか言いたいですが、とりあえず今はめっちゃ楽しみです。全国に俺らの漫才が見てもらえるのがマジ嬉しいです。もちろん、その先に優勝がついてきたら嬉しいですが、とにかく良い大会にしたいですね。
しょうへい：僕たちのことを誰も知らないので、本当に見ていただく幸せを感じながら、トーナメントを荒らしたいです。
しょうへいさんの意気込みに、酒井さんは「意外と野心ある」と突っ込んだ
「THE SECOND ライブツアー2026〜今、全盛期の漫才師達〜」
「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」のグランプリファイナル後、全国11か所(10会場)を巡るライブツアーを開催。東京・有楽町よみうりホールを皮切りに、福岡・大阪・札幌など各地を巡る。2025年の優勝者ツートライブ、同年準優勝の囲碁将棋、同年ベスト4の金属バットはもちろんのこと、「ノックアウトステージ」でも輝きを見せたラフ次元、ちょんまげラーメン、カナメストーンら、実力派漫才師たちが多数出演する(※公演ごとに出演者は異なる)。FANYチケット、チケットぴあ、ローソンチケットにてチケット発売中。
チケット料金
前売：5,000円(税込)／ 当日：5,500円(税込)
公演スケジュール
▼東京公演
6月2日(火)＠有楽町よみうりホール
▼福岡公演
6月12日(金)＠福岡国際会議場 メインホール
▼大阪公演
7月5日(日)＠COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール
▼札幌公演
7月12日(日)＠札幌市教育文化会館 大ホール
▼石川公演
7月20日(月･祝)＠石川県小松市 團十郎芸術劇場うらら 大ホール
▼沖縄公演
8月1日(土)＠那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場
▼仙台公演
8月7日(金)＠東京エレクトロンホール宮城 大ホール
▼熊本公演
8月30日(日)＠熊本城ホール メインホール
▼新潟公演
9月6日(日)＠りゅーとぴあ・劇場
▼兵庫公演
9月23日(水･祝)＠明石市立市民会館 大ホール
▼東京公演
10月9日(金)＠有楽町よみうりホール
結成16年以上の漫才師による漫才賞レース「アサヒ ゴールド presents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」(5月16日(土)18:30〜23:10 生放送 ※一部地域では放送時間が異なります)。
グランプリファイナル第3試合では、シャンプーハットとリニアが激突する。運命の一戦を前に、ノックアウトステージを勝ち上がった直後の両者に話を聞いた。
グランプリファイナル第3試合で激突するシャンプーハット(左)とリニア(右)
ノックアウトステージEブロックを勝ち上がった結成32年目のシャンプーハット(左:恋さん、右:てつじ) 所属:吉本興業
――グランプリファイナル進出おめでとうございます！ノックアウトステージを終えられた率直な感想を教えてください。
てつじ：ただただ嬉しいです。大阪ではいろんなテレビ局の人や作家さんに「シャンプーハットおもろい」と思ってもらって、ずっと使っていただいているので、その答え合わせというか、「シャンプーハットってやっぱおもろかってんな」と言われる大会にしたいと思います。
てつじさん
恋さん：もちろん勝てると思って来ているんですけど、なかなかしんどい 2戦でしたね。もうほんまに一段落です。
――ノックアウトステージに向けて、特別な準備はされましたか？
てつじ：6分半だけは過ぎんようにというのは、ずっと思ってきました。
恋さん：初戦の時は初戦のネタを劇場で下ろして。1回勝ってからは今回のネタの一言一句を、ずっと詰めてきました。今日の本番は今までで一番短く収まりましたね。
てつじ：本当にテンポもよかったですね。やっぱり、ウケるとそこをもっと広げようかなと思うんですが、そこをこらえるとか。今日も一瞬あれ言おうかなと思ったけど、ぐっとこらえました。
恋さん：でも、最後に時計を見たら、多分こらえんくてももうちょっとだけならいけましたね。
――マイナビニュースの読者からは、「仕事でつらいことがあった」「報われないことが結構多い」という声も聞かれます。ぜひ、お2人からアドバイスをお願いします。
てつじ：やっぱり何でも腐らずやることですね。誰か絶対に必要としてくれてる人がいてるんで。それは人数じゃなくて、その思いの強さやと思います。だから、腐らずやってください。絶対に誰かは見てる。
「動きをやめたら本当に報われない。だから、動き続けるべき」と恋さん
恋さん：我々も今回報われただけで、報われてない人の方が多いですからね。でも、負けてきた 3年もそれはそれで楽しかったし、そこで生まれた縁もあるから全くの無駄はない。目標と違うところに行っちゃったりはするけど、その動きをやめてしまったら本当に報われないんで、動き続ける方がいいんじゃないですか。
――お2人にとって THE SECOND はどのような大会になりますか？
てつじ：勝ちたい負けたいじゃなくて、あらためて自分を見つめ直させてもらえるいい大会やなと思う。今までは外に向けて自分がどう思われたいみたいなことを考えていましたが、THE SECOND は自分を見つめる大会やという意識が強いですね。
恋さん：ありがたいですね。我々は参加したくてもできる大会がなかったので、そういう意味ではもうめっちゃ楽しいのと、この大会のおかげで漫才への向き合い方でもう一回ふんどしを締め直したところがあります。普段やったらもう慣れすぎてネタ合わせもせずに漫才をやるんですよ。それを、「よう考えたら、あのくだりいらんのよ」とか言って、ほんまに一言一句詰めていく作業は新鮮でしたね。
てつじ：あれ、同じことずっと言ってるよなとかね。見てる方は、それが楽しかったりもするんでしょうけど。
恋さん：そういう意味では、THE SECONDは我々を進化させてくれた大会だと思っています。
――グランプリファイナルへの意気込みをぜひお伺いさせてください。
てつじ：せっかく全国で漫才できるので、1本でも多くしたいですね。それで、合計を3本にできた時には、いい結果が待っているんやろなと思っています。
恋さん：風水の本を読んだら、リビングの南東に観葉植物のパキラを置いたらいいって書いてあったから、パキラを置いて本番まで枯らさないように水をあげようと思います。
「パキラを枯らさないようにする」という恋さんの思わぬ意気込みに、「パキラは大丈夫よ」とツッコむてつじさん
●
THE SECONDに人生をかけて全ベットしてきたリニア
ノックアウトステージGブロックを勝ち上がった結成18年目のリニア(左:しょうへい、右:酒井啓太) 所属:プロダクション人力舎
――グランプリファイナル進出おめでとうございます！ノックアウトステージを終えられた率直な感想を教えてください。
酒井：賞レースの決勝に行く人が「夢みたいです」や「実感が湧かないです」と言っているのを傍で見ていてずっと「嘘つけ」と思っていました。でも、実際に自分がその立場になると本当にそうですね。ちゃんとは実感湧いてなくない？
しょうへい：確かに。こんなインタビューや写真を撮られたりすることがあるんですね。
しょうへいさん
酒井：それがもう俺たちからすると夢じゃない。こういう機会が増えていったら、もしかしたら実感が湧くんですかね？今は本当にただただ嬉しいです。
――ノックアウトステージに向けて、特別な準備はされましたか？
酒井：僕らは本当にTHE SECONDに全ベットしていて、THE SECONDで決勝に行くためのライブを 1年通してずっとやったりしてきました。他の方も努力されているでしょうけど、これだけに集中してやっている人は他にいないと言えるだけの準備はしてきたと思います。
しょうへい：同じネタをやりすぎて、ずっとライブに来てくれているお客さまがいたら本当にすみません。
酒井：僕らは主催ライブを月1でやっているんですけど、8ヶ月ぐらい同じネタをやっています。毎回来てくれる方には本当に申し訳ないです。
しょうへい：でも、それは全て決勝に行くためなんです。
酒井：だから、今日の結果をみんなが喜んでくれていたら、僕らも本当に嬉しいです。
――マイナビニュースの読者からは、「仕事でつらいことがあった」「報われないことが結構多い」という声も聞かれます。ぜひ、お2人からアドバイスをお願いします。
酒井：僕はスベっちゃったとか嫌なことが起きた時は、基本的に落ち込むとしんどいから、「どうしたら回避できたんだろう」や「どうやったら改善できるんだろう」って方向に思考をすぐ切り替えます。そうすると、落ち込む暇がなくなるから、逃げの方法としてはよくしていますね。
ビジネスマンも参考にしたいマインドを教えてくれた酒井さん
しょうへい：逆に僕はもしスベったとしたら、もう忘れていますね。趣味が料理なので、料理を作ってストレスを発散します。
酒井：ムカつきますけどね。めっちゃスベった日に餃子を皮から作っているところをインスタのストーリーに上げたりしているから、「スベった日に、そんな本格的に作るな」と思ったりはします。でも、ストレス発散ができているのはいいことです。
――お2人にとってTHE SECONDはどのような大会になりますか？
酒井：人生を賭けられる大会ですね。第1回大会の時はまだ僕らは M-1組で、M-1(グランプリ)がダメだったら解散もある感じの雰囲気の中、THE SECONDの第1回大会を見させてもらいました。そこで先輩方が小手先ではなく、本当に自分の持っている漫才の全てで戦っていた姿がめちゃくちゃかっこよかったです。だから僕らもここに立ちたいとつなぎ止められたところがあるので、そこから全部THE SECONDにかけています。
しょうへい：本当にありがたいですね。本当に第5回もぜひお願いします。
――グランプリファイナルへの意気込みをぜひお伺いさせてください。
酒井：優勝しますとか言いたいですが、とりあえず今はめっちゃ楽しみです。全国に俺らの漫才が見てもらえるのがマジ嬉しいです。もちろん、その先に優勝がついてきたら嬉しいですが、とにかく良い大会にしたいですね。
しょうへい：僕たちのことを誰も知らないので、本当に見ていただく幸せを感じながら、トーナメントを荒らしたいです。
しょうへいさんの意気込みに、酒井さんは「意外と野心ある」と突っ込んだ
「THE SECOND ライブツアー2026〜今、全盛期の漫才師達〜」
「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」のグランプリファイナル後、全国11か所(10会場)を巡るライブツアーを開催。東京・有楽町よみうりホールを皮切りに、福岡・大阪・札幌など各地を巡る。2025年の優勝者ツートライブ、同年準優勝の囲碁将棋、同年ベスト4の金属バットはもちろんのこと、「ノックアウトステージ」でも輝きを見せたラフ次元、ちょんまげラーメン、カナメストーンら、実力派漫才師たちが多数出演する(※公演ごとに出演者は異なる)。FANYチケット、チケットぴあ、ローソンチケットにてチケット発売中。
チケット料金
前売：5,000円(税込)／ 当日：5,500円(税込)
公演スケジュール
▼東京公演
6月2日(火)＠有楽町よみうりホール
▼福岡公演
6月12日(金)＠福岡国際会議場 メインホール
▼大阪公演
7月5日(日)＠COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール
▼札幌公演
7月12日(日)＠札幌市教育文化会館 大ホール
▼石川公演
7月20日(月･祝)＠石川県小松市 團十郎芸術劇場うらら 大ホール
▼沖縄公演
8月1日(土)＠那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場
▼仙台公演
8月7日(金)＠東京エレクトロンホール宮城 大ホール
▼熊本公演
8月30日(日)＠熊本城ホール メインホール
▼新潟公演
9月6日(日)＠りゅーとぴあ・劇場
▼兵庫公演
9月23日(水･祝)＠明石市立市民会館 大ホール
▼東京公演
10月9日(金)＠有楽町よみうりホール