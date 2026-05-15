ジークスター東京の信太弘樹と甲斐昭人が今季限りで引退

コートを去るハンドボール界のレジェンド2人が、涙で日本一を誓った。ジークスター東京は14日、ひがしんアリーナでのリーグH・トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城戦後にLB信太弘樹（36）とGK甲斐昭人（39）の「引退セレモニー」を実施。6日に今季限りでの引退を発表した2人は「最後は笑って」とファンにリーグH初優勝を約束した。

32-27、勝利を見届けても、ジークスターのファンは席を立たなかった。選手全員が並んでのホーム最終戦恒例のあいさつ。メインは日本リーグに初参戦した20年からチームを支え続けてきた信太と甲斐の「引退式」だった。

先にマイクを手にした信太は両親や妻、子どもたちへの感謝を口にした後「チームメートやスタッフにも恵まれて、プレーの面だけでなく人間的にも成長できた」と目を潤ませた。そして「1つ悔いがあるとすれば、タイトルをとっていないこと」。残されたチャンスは今季のリーグH。「ここにいる選手、スタッフたちと最後まで走り続け、笑って終われるように頑張りたいと思います」と結んだ。

甲斐も声を詰まらせながら家族や関係する人たちに感謝。そして「今年は新体育館もできてハンドボールに専念できるようになった。たくさんのつながりを大切にして、もっともっと成長していってほしい」とチームへの思いを明かし「最後は優勝したい」とジークスターでの初タイトル獲得を目指して言った。

信太と甲斐、そしてRB東長浜秀希（ほずき、38）の3人のジークスター入りが発表されたのは20年6月。信太と東長浜は大崎電気から、甲斐はトヨタ車体からの移籍だった。30代前半とはいえ、まだバリバリの日本代表。19年世界選手権代表で20年東京五輪の代表候補だった3人の移籍は、ハンドボール界にとって衝撃的だった。

当時は今以上に「アマチュア」だったハンドボール界。日本リーグのほとんどは企業チームで、社員としてプレーし、引退したら社業に専念するのが一般的だった。信太ら会社とプロ契約している選手も一部にはいたが、移籍そのもののハードルは高かった。

ジークスターの前身、東京トライスターズが誕生したのは18年。2年という早さで日本リーグ入りを決め、そのタイミングで体制が整えられてチーム名も変わった。もっとも、選手は基本的にトライアウトで募った「寄せ集め」。そんな中に、いきなり日本のトップ3人が加わったのだ。

プレーオフへ主将「信太さんと甲斐さんを、タイトルなしで引退させるわけにはいかない」

7人でプレーするチームが3人の加入で急に強くなるほどハンドボールは甘くない。「初年度が本当に大変だった」と信太は連敗続きのシーズンを振り返った。チームを率いていたのは元日本代表で信太も甲斐も旧知の横地康介監督。甲斐は「苦しいこともあって、横地監督ともいっぱい話し合った」と明かした。

3人への負担は重くなり、心身の疲労も大きかった。コンディションも崩した。「東京のチームから東京五輪出場」という思いもかなわなかった。それでも翌21年にはCB東江雄斗（32）や土井レミイ杏利（36、引退）らが加入。さらに、22年には現主将のPV玉川裕康（31）やRW元木博紀（34）らが加わった。信太たちの決断が移籍のハードルを下げ、選手の移動が活性化した。

大学からも有力選手を獲得し、いつしか「スター軍団」と呼ばれるようになった。創成期の選手は淘汰され、残るのはLW細川智晃（30）だけ。だからこそ、甲斐は苦楽をともにした仲間に思いを寄せ「次のチームや新しいステージで頑張っている彼らがいたからこそ、今がある。彼らの思いも背負ってやっていかないと」と話した。

信太と甲斐は6年前の加入会見の時「このチームで日本一を」と新天地への熱い思いで言った。信太は大崎電気で4回日本リーグ制覇、ベスト7やプレーオフMVPなど数々の栄光を手にしている。甲斐も18年にトヨタ車体の日本リーグ初優勝に貢献。5回のベスト7や7回のシュート阻止率賞など多くのタイトルを手にした。しかし、目指していたジークスター東京での日本一は果たしていない。

レギュラーリーグの途中、6月12日からのプレーオフを前に引退を発表したのは異例でもあるが、これがチームの起爆剤にもなる。玉川主将は「信太さんと甲斐さんを、タイトルなしで引退させるわけにはいかない」と強い口調で言い、佐藤智仁監督も「最後は優勝して2人を胴上げで送り出したい」と話した。

レギュラーシーズンは残り1試合。3位で終わることが有力で、プレーオフはシードなしで1回戦から3連戦となる。それでも、信太と甲斐のためにチームは1つになる。リーグ参入から6年、チームを引っ張ってきた2人のためにも、ジークスター東京は初優勝を目指す。（荻島弘一）



（荻島 弘一 / Hirokazu Ogishima）



荻島 弘一

1960年生まれ。大学卒業後、日刊スポーツ新聞社に入社。スポーツ部記者としてサッカーや水泳、柔道など五輪競技を担当。同部デスク、出版社編集長を経て、06年から編集委員として現場に復帰する。山下・斉藤時代の柔道から五輪新競技のブレイキンまで、昭和、平成、令和と長年に渡って幅広くスポーツの現場を取材した。